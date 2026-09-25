भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच 27 सितंबर को तिरुअनंतपुरम में खेला जाएगा। इस मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है इसके बारे में टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी एस बद्रीनाथ ने बताया। बद्रीनाथ ने अपनी इस टीम में यशस्वी जायसवाल, नमन धीर और ध्रुव जुरेल जैसे खिलाड़ियों को जगह नहीं दी जबकि उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जिन्हें इस वनडे सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर की जगह भारतीय टीम में जगह दी गई थी।

यशस्वी, ध्रुव जुरेल, नमन धीर को टीम में नहीं मिली जगह

एस बद्रीनाथ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन का चयन किया जिसमें उन्होंने ओपनर के रूप में रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल को चुना। तीसरे नंबर पर उन्होंने विराट कोहली को रखा जबकि चौथे नंबर पर उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में जगह दी। केएल राहुल को उन्होंने 5वें स्थान पर रखा जो टीम में विकेटकीपर की भूमिका में भी नजर आएंगे। इस वनडे सीरीज में हार्दिक पंड्या भारतीय टीम में मौजूद नहीं हैं और इसकी वजह से बद्रीनाथ ने नितीश कुमार को टीम में जगह दी जो तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर भी हैं।

पहले मैच की प्लेइंग इलेवन में उन्होंने स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को भी जगह दी जो वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की तरफ से फिलहाल सबसे ज्यादा विकेट (44 विकेट) लेने वाले गेंदबाज हैं जबकि उन्होंने टीम में दूसरे स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव को मौका दिया। तेज गेंदबाज के रूप में बद्रीनाथ ने प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और गुरनूर बरार को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया। बद्रीनाथ ने तेज गेंदबाज आकिब नबी को भी अपनी प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया।

पहले वनडे के लिए बद्रीनाथ द्वारा चुनी गई भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार।

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर, रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी।

रविंद्र जडेजा नंबर 1, कुलदीप टॉप-5 में; वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 भारतीय

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे प्रारूप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में रविंद्र जडेजा पहले नंबर पर हैं जबकि कुलदीप यादव भी टॉप-5 में शामिल हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)