भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में 8 विकेट से जीत लिया था। इस जीत के बाद टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली थी। अब सीरीज का दूसरा मुकाबला 30 सितंबर बुधवार को खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया की नजरें सीरीज कब्जाने और अजेय बढ़न बनाने पर होंगी। सवाल यह है कि भारतीय टीम किस प्लेइंग 11 के साथ दूसरे मुकाबले में उतरेगी?

फिलहाल भारतीय टीम गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में होने वाले इस मैच के लिए शायद एक बदलाव के साथ उतर सकती है। टीम इंडिया ने पहला मुकाबला जीता था तो कप्तान और कोच विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ शायद ज्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नमन धीर ने पहले वनडे में डेब्यू किया था और उन्हें दूसरे मैच में भी मौका मिल सकता है। नितीश गेंदबाजी में कमजोर कड़ी साबित हुए थे और उनके कारण आकिब नबी दार का डेब्यू हो सकता है।

आकिब नबी दार का होगा डेब्यू?

आकिब नबी दार को भारत के लिए डेब्यू का इंतजार है। श्रीलंका दौरे पर वह टेस्ट डेब्यू नहीं कर पाए। अब वनडे टीम में उनका डेब्यू हो सकता है। वह बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं। गेंदबाजी में वह नितीश कुमार रेड्डी से ज्यादा असरदार दिख सकते हैं। निचले क्रम पर गुरनूर भी बल्ले से कुछ रन बनाने में सक्षम हैं, ऐसे में आकिब को मौका देना सही फैसला साबित हो सकता है। अब कोच और कप्तान उनके ऊपर विश्वास जताते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।

यशस्वी जायसवाल को करना होगा इंतजार

यशस्वी जायसवाल को 2027 वर्ल्ड कप के रिजर्व ओपनर के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में उनको शायद दूसरे मैच में भी मौके का इंतजार करना पड़ेगा। अगर भारत ने यह मैच जीता तो तीसरे मैच में कप्तान और कोच यशस्वी के लिए जगह बनाने की कोशिश कर सकते हैं। रोहित शर्मा ने पहले वनडे में 32 रन बनाए थे, ऐसे में उनसे दूसरे मैच में शानदार प्रदर्शन की सभी को उम्मीद होगी।

दूसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, नमन धीर, आकिब नबी दार/नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा।

वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान), ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी दार, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर।

वेस्टइंडीज: शाय होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, जॉन कैम्पबेल, केसी कार्टि, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जांगू, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स।

कोहली-कुलदीप नंबर 1, शुभमन गिल दूसरे स्थान पर; भारत-वेस्टइंडीज पहले वनडे के बाद टॉप 5 बैटर-बॉलर

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला गया। इस मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाजों में विराट कोहली नंबर 1 और कुलदीप यादव टॉप 5 गेंदबाजों में नंबर 1 बन गए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





