भारतीय टीम के 2027 वर्ल्ड कप के स्क्वाड की चर्चा इस वक्त जोरों पर है। रोहित शर्मा, विराट कोहली का भविष्य क्या होगा? मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज की पेस अटैक में वापसी होगी या नहीं? अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में से किसे मौका मिलेगा? ऐसे कई सवाल लगातार उठ रहे हैं। इसी कड़ी में कई पूर्व क्रिकेटर अपना स्क्वाड चुन रहे हैं। इसी कड़ी में टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज वसीम जाफर ने भी अपनी टीम चुनी है।

वसीम जाफर ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी प्लेइंग 12 चुनी है। उन्होंने 11 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप 2027 की प्लेइंग 11 के लिए चुना है। जबकि इशान किशन को उन्होंने प्लेइंग 12 में बतौर रिजर्व विकेटकीपर चुना है। खास बात यह है कि उनकी टीम में रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत को जगह नहीं मिली है। जाफर ने पंत को नहीं बल्कि इशान को बतौर रिजर्व विकेटकीपर चुना है। हालांकि, विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड चुना जाता है।

रोहित-गिल ओपनर, ये होंगे टॉप 5 बल्लेबाज?

वसीम जाफर ने अपनी वर्ल्ड कप 2027 की भारतीय प्लेइंग 11 में टॉप 5 बल्लेबाज जो चुने हैं, उसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल शामिल हैं। जबकि हार्दिक पंड्या को पूर्व क्रिकेटर ने बतौर पेस ऑलराउंडर और बतौर फोर्थ पेसर अपनी प्लेइंग 11 में जगह दी है।

उनके गेंदबाजी लाइनअप में बतौर स्पिनर ऑलराउंडर अक्षर पटेल शामिल हैं। जबकि कुलदीप यादव इस टीम में बतौर स्पेशलिस्ट स्पिनर रहेंगे। इस टीम की पेस बैट्री में जाफर ने अनुभव को जगह दी है। उन्होंने जसप्रीत बुमराह , मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को इसमें जगह दी है। अब देखना होगा कि टीम इंडिया का मैनेजमेंट इस 2023 की उपविजेता टीम की पेस बैट्री के साथ जाती है या फिर नए खिलाड़ी इसमें नजर आते हैं।

वसीम जाफर ने वर्ल्ड कप 2027 के लिए चुनी यह प्लेइंग 12

रोहित-गिल ओपनर, इशान IN, जडेजा-शमी OUT; पूर्व क्रिकेटर ने वर्ल्ड कप 2027 के लिए चुना अपना भारतीय स्क्वाड

वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर ने टीम इंडिया का संभावित स्क्वाड चुना है। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम में इशान किशन को मौका दिया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इसका हिस्सा हैं। जबकि मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा को उन्होंने नहीं चुना है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

