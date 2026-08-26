वनडे वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन साउथ अफ्रीका की मेजबानी में अगले साल किया जाएगा और इसके लिए भारतीय टीम किस तरह की होनी चाहिए इसके लिए कई क्रिकेट एक्सपर्ट ने अपनी राय सामने रखी थी जिसमें रवि शास्त्री, अभिनव मुकुंद, मनविंदर बिसला जैसे पूर्व क्रिकेटर शामिल हैं।

अब वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए भारत की बेस्ट प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है इसके बारे में टीम इंडिया के पूर्व बैटर राहुल द्रविड़ ने बताया। राहुल द्रविड़ द्वारा चुनी गई टीम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने इसके बारे में जांच-पड़ताल की और बताया कि ये खबर कितनी सही है।

राहुल द्रविड़ द्वारा वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए चुनी गई भारत की जो प्लेइंग इलेवन सोशल मीडिया पर वायरल हुई है उस टीम में रोहित शर्मा और शुभमन गिल को बतौर ओपनर चुना गया है जबकि इसके बाद बैटिंग क्रम में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल मौजूद हैं।

वहीं इस टीम में बतौर ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और रविंद्र जडेजा को रखा गया है तो वहीं कुलदीप टीम में स्पिनर के रूप में मौजूद हैं। इस टीम में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को तेज गेंदबाज के रूप में रखा गया है।

राहुल द्रविड़ की चुनी टीम के बारे में आकाश ने कहा- फेक न्यूज

राहुल द्रविड़ की इस टीम के बारे में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने सबसे पहले हैरानी जताई और कहा कि आप देखो की राहुल द्रविड़ की टीम भी आ गई। इस टीम में शमी हैं भुवनेश्वर कुमार नहीं हैं ये वो टीम है जिसे राहुल द्रविड़ ने चुनी है और ऐसा मैंने सिर्फ पढ़ा है। इस टीम के बारे में लोगों ने भी पढ़ा है और काफी कमेंट्स भी इस टीम को लेकर आ रहे हैं।

लोगों ने कहा कि राहुल भाई की टीम अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें श्रेयस अय्यर की जगह यशस्वी जायसवाल को रखना चाहिए तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ये वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम है। इस टीम में सिराज की जगह भुवी को रख लो। पर सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये राहुल द्रविड़ की टीम है, तो ये द्रविड़ की टीम नहीं है और हमने झूठ का पर्दाफाश किया है और ये फेक न्यूज है यानी झूठी खबर है।

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गिल ने कोलंबो टेस्ट मैच की पहली पारी में 50 रन बनाए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस साइकल में अपने 1000 रन पूरे किए साथ ही विराट कोहली और बेन स्टोक्स का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)