भारतीय टीम ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। टीम इंडिया 4 नवंबर से न्यूजीलैंड में पांच मैचों की वनडे सीरीज भी खेलने वाली है। इस सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड भी सामने आ चुका है। इसी कड़ी में पूर्व क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने वनडे में मौजूदा खिलाड़ियों की एक बेस्ट प्लेइंग 11 चुनी है। उन्होंने अपनी इस टीम में 6 भारतीयों को जगह दी है, तो वहीं छह बार की वनडे विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का एक भी खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा नहीं है।

चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकइंफो के साथ अपना वीडियो शेयर किया और वनडे के एक्टिव खिलाड़ियों की बेस्ट प्लेइंग 11 चुनी है। उन्होंने अपनी टीम में भारतीय कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा को बतौर ओपनर चुना है। वहीं केएल राहुल को भी उन्होंने बतौर विकेटकीपर चुना है। विराट कोहली भी उनकी टीम का हिस्सा हैं। इन चारों के अलावा दो और भारतीय खिलाड़ी पुजारा ने अपनी प्लेइंग 11 में चुने हैं।

चेतेश्वर पुजारा की इस टीम में जसप्रीत बुमराह को बतौर पेसर और कुलदीप यादव को बतौर स्पेशलिस्ट स्पिनर चुना गया है। यानी 11 खिलाड़ियों में से छह भारतीयों पर पुजारा ने दांव लगाया है। टॉप 3 में शुभमन, रोहित और विराट के बाद पुजारा ने नंबर 4 के लिए इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट को चुना है। वहीं नंबर 5 पर केएल राहुल और नंबर 6 पर वेस्टइंडीज के कप्तान शाय होप को उन्होंने चुना है।

हालांकि, पुजारा ने बेस्ट 11 चुने हैं, जिसमें टॉप 3 के लिए उन्होंने शुभमन, रोहित और विराट को कंफर्म कहा है। साथ ही वह बोले कि बाकी बैटिंग ऑर्डर में बदलाव हो सकता है। फिलहाल वर्ल्ड के मौजूदा खिलाड़ियों में बेस्ट टॉप 11 यही हैं।

किस देश के कितने खिलाड़ी शामिल?

नंबर 7 पर पुजारा ने साउथ अफ्रीका के धाकड़ ऑलराउंडर मार्को यानसेन को जगह दी है। नंबर 8 पर उनकी टीम के कुलदीप, नंबर 9 पर बुमराह, नंबर 10 पर न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और नंबर 11 पर वेस्टइंडीज के जेडन सील्स शामिल हैं। इस तरह भारतीय दिग्गज की इस धाकड़ प्लेइंग 11 में 6 भारतीय, कैरेबियन स्टार्स के अलावा 1-1 खिलाड़ी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के शामिल हैं। मौजूदा चैंपियन और छह बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया के एक भी खिलाड़ी को इस टीम में जगह नहीं मिली।

चेतेश्वर पुजारा द्वारा चुनी गई एक्टिव खिलाड़ियों की बेस्ट ODI प्लेइंग 11

IND vs NZ: वैभव-संजू ओपनर, अभिषेक शर्मा नंबर 3; तीसरे टी20 के लिए आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की संभावित प्लेइंग 11

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच वेलिंग्टन में होगा। इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी बतौर ओपनर खेलते हैं या नहीं इस पर चर्चा जारी है। आकाश चोपड़ा ने अपनी प्लेइंग 11 में वैभव और संजू को ओपनर चुना है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





