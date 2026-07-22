वनडे वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में संयुक्त रूप से किया जाएगा। आईसीसी के इस टूर्नामेंट का आयोजन तो अगले साल होगा, लेकिन इसको लेकर काफी चर्चा अभी से शुरू हो गई है और इस टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन-कौन करेगा इस पर भी खूब बातें हो रही है। अब इस वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत की बेस्ट प्लेइंग इलेवन क्या होनी चाहिए इसका चयन भारतीय बल्लेबाज हनुमा विहारी ने किया।

हनुमा विहारी ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए मेरी प्लेइंग 11 यही होगी। उनके पास अनुभव है और वे निश्चित रूप से किसी भी टीम को चुनौती देंगे। अगर आपके पास ये छह बॉलिंग ऑप्शन हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी कप्तान खुश होगा। आप किसी भी बॉलर से कभी भी बॉलिंग करवा सकते हैं। वे बहुत स्मार्ट बॉलर हैं। अगर आपके पास ऐसा बॉलिंग अटैक है, तो हार्दिक भी मिडिल ओवर्स में विकेट ले सकते हैं।

हनुमा ने इशान किशन को प्लेइंग इलेवन में नहीं किया शामिल

हनुमा विहारी ने आगे कहा कि वाशिंगटन सुंदर ज्यादा ओवर नहीं फेंकते और कप्तान शुभमन गिल ने भी उन पर ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया है इसलिए मेरे मन में एक नाम है। अगर रवींद्र जडेजा आपके दूसरे ऑलराउंडर हैं तो हमें स्पिनर के तौर पर उनकी जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो क्रुणाल पांड्या आपके लिए सही विकल्प हैं। क्रुणाल ही क्यों, क्योंकि वह बल्ले से भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सुंदर के मुकाबले क्रुणाल गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में असरदार साबित हो सकते हैं।

भुवी के अनुभव की टीम को जरूरत

हनुमा ने आगे कहा कि बैटिंग ऑर्डर नंबर पांच तक तय है। छठे नंबर पर हार्दिक, सातवें पर अक्षर और आठवें पर क्रुणाल हो सकते हैं। आप उनसे वैसी ही उम्मीद कर सकते हैं जैसा उन्होंने आरसीबी के लिए किया था। अगर जल्दी विकेट गिर जाते हैं, तो आप उन्हें पांचवें नंबर पर भी भेज सकते हैं और वह फिनिशर की भूमिका भी बखूबी निभा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि भुवी कहां से आ गए, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के लिए अनुभव की जरूरत होती है। सोचिए भुवनेश्वर और बुमराह नई गेंद के साथ हों। शमी को छोड़ दीजिए क्योंकि उन पर विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन कम से कम भुवनेश्वर कुमार पर तो विचार कीजिए। वह साउथ अफ़्रीकी हालात में गेंद को स्विंग करा सकते हैं, उनके पास अनुभव है और उनकी गति भी बेहतर हुई है। हमने देखा है कि उन्होंने IPL में कैसा प्रदर्शन किया है।

हनुमा विहारी ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए चुनी अपनी प्लेइंग इलेवन

शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

रोहित नंबर 1, कोहली-गिल-श्रेयस सब पीछे; वनडे में चेज करते हुए इस दशक में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-9 भारतीय

रोहित शर्मा इस दशक में यानी साल 2020 से लेकर अब तक भारत की तरफ से वनडे में चेज करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)