India vs New Zealand 3rd ODI Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार 10 दिसंबर 2026 को हैमिल्टन के सेडन पार्क में होना है। इस मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान और टीम मैनेजमेंट एक बार फिर से चार तेज गेंदबाजों के साथ ही जाना चाहेंगे। पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ही जोड़ी होगी।

हालांकि, टीम के पास बेंच स्ट्रेंथ में ऋतुराज गायकवाड़, इशान किशन भी हैं लेकिन इन दोनों को इंतजार करना पड़ सकता है। बता दें कि आखिरी दो मैचों के लिए इशान का खेलना तय है और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वह टीम की उपकप्तानी करेंगे। तीसरे वनडे में इशान किशन और मोहम्मद सिराज का खेलना मुश्किल लग रहा है। कुलदीप यादव को न्यूजीलैंड की कंडीशन्स में बेंच पर ही बैठना पड़ सकता है।

नमन धीर का क्या है रोल?

भारत ने पहले दोनों वनडे तेज गेंदबाजों की दम पर जीते हैं। अब तक दोनों मैच में न्यूजीलैंड के 20 में से 17 विकेट तेज गेंदबाजों को मिले हैं। इस लिहाज से यह कहना गलत नहीं होगा कि मिशन 2027 की तैयारी के लिहाज से उछाल भरी, बाउंसिंग पिचों पर चार तेज गेंदबाजों का ऑप्शन शानदार हो सकता है। ऐसे में अक्षर पटेल के साथ नमन धीर का रोल बतौर सेकंड स्पिनर अहम हो जाता है।

फिलहाल पहले दो वनडे में नमन को खास गेंदबाजी नहीं मिली है। आने वाले दिनों में जैसे-जैसे कंडीशन्स और पिच बदलेगी वह और ज्यादा गेंदबाजी करते दिख सकते हैं। आकिब नबी दार पहले मैच के बाद एक कमजोर कड़ी थे, लेकिन कप्तान व कोच ने विश्ववास जताया दूसरा मौका दिया औऱ उन्होंने दूसरे वनडे में 2 विकेट लिए और 7 ओवर में 31 रन दिए। कुल मिलाकर तीसरे वनडे में भी भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के साथ उतर सकती है।

तीसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नमन धीर, अक्षर पटेल, अंशुल कम्बोज, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, आकिब नबी दार।

तीसरे वनडे के लिए भारत और न्यूजीलैंड के स्क्वाड

भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, इशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, आकिब नबी दार, कुलदीप यादव।

न्यूजीलैंड टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, काइल जैमीसन, निक केली, टॉम लाथम (विकेटकीपर), डैरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम साइफर्ट, नाथन स्मिथ, विल यंग।

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न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में एक के बाद एक लगातार बदलाव करने के लिए विवश है। टीम के लिए इंजरी एक बड़ी समस्या बन गई है। अब एक और खिलाड़ी की टीम में एंट्री हुई है और चोटिल खिलाड़ी के खलने पर संशय है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर