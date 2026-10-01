भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है और इस सीरीज के दो मैच अब तक खेले जा चुके हैं जिसमें टीम इंडिया को जीत मिली है। भारत इस वनडे सीरीज में अब 2-0 की अपराजेय बढ़त बना चुका है और इस सीरीज का दूसरा मुकाबला तो जोरदार रहा जिसमें दोनों टीमों की तरफ से 400 से ज्यादा रन बने। इन दो मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा छक्के और चौके लगाने के मामले में भारतीय बल्लेबाजों ने बाजी मारी है।
भारत-वेस्टइंडीज दो वनडे मैचों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली पहले स्थान पर हैं जिन्होंने 2 मैचों में कुल 10 छक्के लगाए हैं जबकि शुभमन गिल और रोहित शर्मा संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं जिन्होंने 2-2 मैचों में 9-9 छक्के लगाए हैं। वहीं बात अगर इन दो मैचों के बाद सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की करें तो इसमें गिल 2 मैचों में 39 चौकों के साथ पहले स्थान पर हैं जबकि विराट कोहली चौथे तो वहीं रोहित शर्मा 5वें स्थान पर हैं।
भारत-वेस्टइंडीज 2 वनडे मैचों के बाद सबसे ज्यादा चौके-छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर
|बल्लेबाज
|मैच
|पारी
|रन
|छक्के
|विराट कोहली
|2
|2
|168
|10
|शुभमन गिल
|2
|2
|333
|9
|रोहित शर्मा
|2
|2
|133
|9
|जॉन कैंपबेल
|2
|2
|163
|8
|आमिर जंगू
|2
|2
|172
|4
|शाई होप
|2
|2
|116
|3
|बल्लेबाज
|मैच
|पारी
|रन
|चौका
|शुभमन गिल
|2
|2
|333
|39
|आमिर जंगू
|2
|2
|172
|20
|जॉन कैंपबेल
|2
|2
|163
|15
|विराट कोहली
|2
|2
|168
|13
|रोहित शर्मा
|2
|2
|133
|12
|जस्टिन ग्रीव्स
|1
|1
|101
|12
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