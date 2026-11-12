भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की वनडे सीरीज के बीच टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने वनडे की वर्ल्ड प्लेइंग इलेवन का चयन किया। इरफान ने अपनी इस टीम में उन खिलाड़ियों को शामिल किया जो मौजूदा वक्त में वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी इस टीम में भारत के 3 खिलाड़ियों को जगह दी।

इरफान पठान ने क्रिकइंफो के एक शो के दौरान वनडे की करंट प्लेइंग इलेवन का चयन किया जिसमें उनके साथ रौनक कपूर भी थे। इन दोनों ने ही अपनी-अपनी प्लेइंग इलेवन का चयन किया और इसमें रौनक ने अपनी टीम में जिस खिलाड़ी को चुना इरफान ने उससे अलग अपनी टीम बनाई। चुकी रौनक ने अपनी टीम में शुभमन गिल को चुन लिया था इसकी वजह से इरफान ने उन्हें अपनी टीम में जगह नहीं दी।

इरफान ने रोहित-शाई को चुना बतौर ओपनर

इरफान पठान ने अपनी प्लेइंग इलेवन में ओपनर के रूप में रोहित शर्मा और शाई होप का चयन किया। शाई होप ने हाल ही में भारत में वनडे सीरीज के दौरान जमकर रन बनाए थे और काफी प्रभावित किया था। वहीं इरफान ने अपनी टीम में तीसरे नंबर पर विराट कोहली को रखा जबकि चौथे स्थान पर उन्होंने कीवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल को जगह दी। उन्होंने अपनी टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल का चयन किया और उन्हें 5वें नंबर पर रखा।

इरफान ने न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स को भी अपनी टीम में जगह दी जो काफी खतरनाक बल्लेबाज हैं तो वहीं स्पिनर के रूप में उन्होंने राशिद खान को चुना जो निचले क्रम पर शानदार बैटिंग भी करते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम में तेज गेंदबाज के रूप में पैट कमिंस, कगिसो रबाडा और केशव महाराज का चयन किया जबकि दूसरे स्पिनर के रूप में साउथ अफ्रीका के केशव महाराज को चुना।

इरफान पठान द्वारा चुनी हुई वनडे की करंट वर्ल्ड प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शाई होप, विराट कोहली, डेरिल मिचेल, केएल राहुल, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, पैट कमिंस, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, जोश हेजलवुड।

रौनक कपूर द्वारा चुनी गई वनडे की करंट वर्ल्ड प्लेइंग इलेवन

ट्रैविस हेड, शुभमन गिल, जोरूट, हैरी ब्रुक, अबदुल्लाह ओमरजेई, जोश हिंग्लिश, मिचेल सैंटनर, मार्को यानसेन, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह।

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