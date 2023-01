Rohit Sharma ने वनडे में 1101 दिन बाद लगाई सेंचुरी, रिकी पोंटिंग और स्टीव स्मिथ की बराबरी की; सूर्यकुमार यादव ने पूरा किया छक्कों का शतक

Rohit Sharma’s ODI Century In Holkar Cricket Stadium Of Indore: रोहित शर्मा फुल टाइम कप्तान बनने के 507 दिन बाद पहला शतक लगाया है। सूर्यकुमार यादव से पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के 14 बल्लेबाज 100 या उससे ज्यादा छक्के लगा चुके हैं।

रोहित शर्मा ने मंगलवार को इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान अपना 30वां शतक पूरा किया। शतक बनाने के बाद रोहित आउट हो गए। उनकी जगह विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए और उन्होंने रोहित शर्मा को शतक की बधाई दी। (सोर्स- एएनआई)

