रोहित शर्मा ने अपने वनडे क्रिकेट करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन पारियां खेली हैं और इसके दम पर उन्होंने कई बार भारतीय टीम को जीत दिलाने में सफलता भी हासिल की है। रोहित की कई पारियां बेहद यादगार हैं जो क्रिकेट फैंस के जहन में हमेशा रहने वाली हैं और इनमें से एक पारी साल 2019 वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई इनिंग है जिसके दम पर भारतीय टीम को जीत मिली थी। रोहित ने ये पारी 16 जून यानी आज के दिन ही खेली थी और प्लेयर ऑफ द मैच बने थे।

रोहित ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की उड़ा दी थी धज्जियां

साल 2019 वनडे वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में खेला गया था उसमें भारत और पाकिस्तान का सामना 16 जून को मैनचेस्टर में हुआ था। इस मैच में भारत को पाकिस्तान पर डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 89 रन से जीत मिली थी और 140 रन की पारी खेलने वाले रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। रोहित शर्मा ने इस मैच में पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। विराट कोहली उस वक्त टीम इडिया के कप्तान थे।

पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 336 रन बनाए थे। रोहित ने केएल राहुल के साथ पारी की शुरुआत की थी और दोनों ने पहले विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी की थी और फिर राहुल 57 रन बनाकर आउट हो गए थे। रोहित शर्मा ने इस मैच में गजब की बैटिंग करते हुए 113 गेंदों पर 140 रन की तूफानी पारी खेली थी जिसमें 3 छक्के और 14 चौके शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 123.89 का रहा था। कोहली ने भी 77 रन का योगदान दिया था।

भारत के 336 रन के जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 40 ओवर में 6 विकेट पर 212 रन बनाए थे और फिर बारिश की वजह से खेल नहीं हो पाया था। हालांकि इसके बाद डकवर्थ-लुईस नियम के आधार पर भारत को विजेता घोषित कर दिया गया था। भारत के लिए इस मैच में विजय शंकर, हार्दिक पंड्या और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट झटके थे जबकि पाकिस्तान के लिए ओपनर फखर जमां ने 62 रन की पारी खेली थी जबकि बाबर आजम ने 48 रन बनाए थे।

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