3 नवंबर को भारत-बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जाना है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसी बीच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शुक्रवार को बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को आश्वासन दिया कि उनकी टीम इस समस्याओं के बावजूद बांग्लादेश के खिलाफ पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने को तैयार है।

बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने सुबह क्षेत्ररक्षण सत्र के दौरान प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहने हुए थे लेकिन दोपहर में अभ्यास करने वाली भारतीय टीम इसे लेकर बेपरवाह दिखी। बीसीसीआई सूत्र ने पीटीआई को नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, ‘‘बीसीसीआई अध्यक्ष ने टीम का हालचाल जानने के लिए फोन किया था। सौरव गांगुली ने कार्यवाहक कप्तान रोहित शर्मा से चर्चा की कि टीम इस स्थिति से कैसे निपट रही है। भारतीय कप्तान ने पुष्टि की कि टीम ठीक है और बिना किसी समस्या के खुले में अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया।

