भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के समाप्त होने के बाद टीम इंडिया और इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी रवि शास्त्री और इयोन मोर्गन ने मिलकर अपनी भारत-इंग्लैंड ऑलटाइम वनडे प्लेइंग 11 का चयन किया। इन दोनों ने अपनी इस टीम में 12वें खिलाड़ी के रूप में जहीर खान को जगह दी जबकि टीम का कप्तान एमएस धोनी को बनाया। इस टीम में दो स्पिनर और दो तेज गेंदबाजों का भी चयन किया गया और ये टीम काफी संतुलित लग रही है।

सचिन तेंदुलकर-रोहित शर्मा ओपनर

रवि शास्त्री और इयोन मोर्गन ने मिलकर टीम टीम का चयन किया उसमें ओपनर के रूप में सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा को शामिल किया। सचिन तेंदुलकर वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं तो वहीं रोहित शर्मा का वनडे रिकॉर्ड शानदार रहा है और उनके नाम पर भी 11 हजार से ज्यादा रन दर्ज हैं। इस टीम की बैटिंग क्रम में तीसरे नंबर पर विराट कोहली को रखा गया जबकि चौथे स्थान पर बैटिंग क्रम में युवराज सिंह को रखा गया जो स्पिन विकल्प भी उपलब्ध करवाते हैं।

शास्त्री और मोर्गन ने बेन स्टोक्स को 5वें स्थान पर रखा जो शानदार ऑलराउंडर भी हैं और बल्लेबाजी के साथ-साथ बेहतरीन तेज गेंदबाज भी हैं तो वहीं जोस बटलर को बैटिंग क्रम में छठे स्थान पर रखा गया। एमएस धोनी को बैटिंग क्रम में सातवां स्थान दिया गया जो टीम के कप्तान भी हैं तो वहीं भारत को पहला वनडे वर्ल्ड कप दिलाने वाले कप्तान कपिल देव को 8वें स्थान पर रखा गया। इस टीम में तेज गेंदबाज के रूप में कपिल के साथ जसप्रीत बुमराह को जगह दी गई जबकि स्पिनर के रूप में हरभजन सिंह और आदिल रशीद को शामिल किया गया। इस टीम का चयन दोनों दिग्गजों ने स्काई स्पोर्ट्स पर किया।

रवि शास्त्री और इयोन मोर्गन द्वारा चुनी गई ऑल-टाइम भारत-इंग्लैंड वनडे प्लेइंग 11

सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, युवराज सिंह, बेन स्टोक्स, जोस बटलर, एमएस धोनी (कप्तान), कपिल देव, हरभजन सिंह, आदिल रशीद, जसप्रीत बुमराह।

12वां खिलाड़ी- जहीर खान।

रोहित-गिल ओपनर, क्रुणाल-भुवी IN, इशान OUT; 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए हनुमा विहारी ने चुनी अपनी प्लेइंग इलेवन

वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए भारतीय बल्लेबाज हनुमा विहारी ने अपनी प्लेइंग इलेवन का चयन किया जिसमें उन्होंने इशान को जगह नहीं दी। उन्होंने अपनी इस टीम में क्रुणाल पंड्या और भुवनेश्वर कुमार को जगह दी जबकि रोहित-गिल टीम के ओपनर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)