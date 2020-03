स्पेनिश फुटबॉल लीग ‘ला लिगा’ में रविवार रात यानी कि 1 मार्च को बार्सिलोना और रियाल मैड्रिड के बीच मैच होगा। यह क्लब फुटबॉल का सबसे बड़ा मुकाबला माना जाता है। इसे ‘एल-क्लासिको’ भी कहा जाता है। भारत में ला लिगा के ब्रांड एंबेसडर रोहित शर्मा मैच देखने के लिए स्पेन पहुंच गए हैं। टीम इंडिया के उप-कप्तान रोहित इस टूर्नामेंट के ब्रांड एंबेसडर बनने वाले पहले गैर-फुटबॉलर थे। उन्हें पिछले साल दिसंबर में यह जिम्मेदारी दी गई थी। बार्सिलोना की टीम अंक तालिका में पहले और रियाल मैड्रिड दूसरे स्थान पर है।

रोहित ने ट्विटर पर लिखा, ‘एल-क्लासिको देखने के लिए मैड्रिड पहुंचना सुखद है। कल होने वाले मैच का इंतजार नहीं कर सकता।’ 32 साल के ओपनर बल्लेबाज ने दिसंबर में ही एल-क्लासिको देखने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, ‘मैंने इस मैच को टीवी पर कई बार देखा है। इस मैच को देखने में बहुत जुनून है। मैं सोच भी नहीं सकता कि स्टेडियम में इतने सारे लोग बैठकर दुनिया के दो सबसे अच्छे क्लबों के बीच एल क्लासिको मैच देख रहे हो। यह दुनिया की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी लीगों में से एक है। ला लीगा में इतना रोमांच और जुनून है कि जब आप इसे घर से ही देख रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप स्टेडियम में हैं।’’

So good to be in beautiful Madrid for #ElClasico can’t wait for the game tomorrow @LaLigaEN pic.twitter.com/zIHEXVPuKs

— Rohit Sharma (@ImRo45) February 29, 2020