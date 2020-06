लॉकडाउन में रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह को पति की एक खास आदत का पता चला है। टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने जब अपने शो ‘ओपन नेट्स विद मयंक’ (Open Nets with Mayank) पर रोहित से इसकी पुष्टि की तो हिटमैन ने अपनी गलती स्वीकार भी की। इसी दौरान मयंक ने उनकी एक और बुरी आदत की ओर उनका ध्यान दिलाया तो रोहित ने कहा कि मैं इसे पूरी तरह से छोड़ दूंगा। इस बातचीत के दौरान शिखर धवन भी मौजूद थे।

मयंक ने पूछा, ‘लॉकडाउन के दौरान आपकी वाइफ को आपकी एक खास आदत के बारे में पता चला है। उन्होंने बताया है कि जब वह आपसे कुछ कहती हैं तो देखने से तो लगता है कि आप उनकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपका दिमाग कहीं और रहता है।’

रोहित इस सवाल पर हंसने लगे। उन्होंने कहा, ‘यह बिल्कुल सही है। लॉकडाउन के दौरान ज्यादा समय घर में इस बात को लेकर ही बातें हुईं कि यह खत्म हो गया है। यह मंगाना है। क्या ऑर्डर करना है। रितिका मुझे बताती थी, लेकिन जब वह मुझसे शाम को पूछती तब मैं वापस पूछता कि क्या ऑर्डर करना था।’ यह कहकर रोहित फिर हंसने लगे।

इसके बाद मयंक ने एक और सवाल दाग दिया। उन्होंने पूछा कि क्या आपको नाखून चबाने की बुरी आदत है। इस पर रोहित ने कहा, ‘हां, यह बचपन की आदत है। मैंने काफी हद तक इस पर कंट्रोल पा लिया है। लेकिन मैं इसे पूरी तरह से छोड़ दूंगा।’

What are the two things @ImRo45‘s wife has discovered about him during the lockdown and what explanation the Hitman has for it?

