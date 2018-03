बांग्लादेश पर भारी पड़ी टीम इंडिया, लेकिन निशाने पर आ गए ऋषभ पंत और रोहित शर्मा, यूं उड़ा मजाक

श्रीलंका में जारी निदास टी-20 ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराकर इस सीरीज की अपनी पहली जीत दर्ज की। शिखर धवन के शानदार अर्धशतक की मदद से भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से रौंद दिया। धवन ने अपनी बल्लेबाजी से टीम की जीत में शानदार 55 रनों का योगदान दिया। वहीं सुरेश रैना भी 28 रनों और मनीष पांडे के नाबाद 27 रनों की मदद से भारतीय टीम ने मैच में आसानी से जीत दर्ज की। भारत मैच भले ही जीत गया हो, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल रोहित शर्मा और ऋषभ पंत की खराब बल्लेबाजी दूसरे मैच में भी जारी रही, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर इन दोनों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली।

कप्तान के रुप में रोहित शर्मा अभी तक प्रभावित करने में नाकाम रहे हैं। रोहित का बल्ला भी फिलहाल उनसे रुठा हुआ है। रोहित शर्मा जहां इस सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफअपना खाता भी नहीं खोल सके थे, वहीं दूसरे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ भी रोहित सिर्फ 17 रन ही बना सके। दूसरी तरफ युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत भी अभी तक मिले मौकों को भुनाने में नाकाम रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पंत को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था, लेकिन पंत इस मौके का फायदा उठाने से चूक गए और सिर्फ 7 रन बनाकर चलते बने। भारतीय टीम में के पास आज मजबूत बेंच स्ट्रैंथ है, ऐसे में प्रतिभाशाली पंत का इस तरह मौके को गंवा देना उनके प्रशंसको को भी अखर रहा है। यही वजह रही कि लोगों ने इन दोनों क्रिकेटरों पर निशाना साधने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया।

Fairly easy in the end. @RishabPant777 these opportunities are rare and valuable. Make use! Good from @SDhawan25 again. #NidahasTrophy — Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) March 8, 2018

#INDvBAN Rohit Sharma ne kasam kha li hai.. 4 match me flop

5th match me 100

4 match flop

5th match me 100 Story continues.. — Shilpä Shindě (@shilpachindeS) March 8, 2018

Rohit Sharma is like that employee who doesn’t perform well after getting better hike in the appraisal.#NidahasTrophy2018 #INDvBAN #Sarcasm — NITISH (@Nitish_dl) March 8, 2018

Rohit Sharma got out earlier to give newbies chance to establish. In the process, he may lose his batting slot to them. But then that is selfless cricket. Sacrifice made to nurture future generation of cricketers. #Legend — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) March 8, 2018

मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए करते हुए 140 रन बनाए। जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। 2 विकेट लेने वाले भारतीय ऑलराउंडर विजय शंकर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। गौरतलब है कि निदास ट्रॉफी के पहले मैच में भारत को श्रीलंका के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ मिली जीत भारत के लिए बड़ी अहम है। बता दें कि भारतीय टीम के कई शीर्ष खिलाड़ी इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं और कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है।

