भारतीय क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया में है। टीम इंडिया ने एडिलेड में पहला टेस्ट हारने के बाद मेलबर्न में दूसरा मुकाबला अपने नाम कर लिया था। इसके बाद तीसरे टेस्ट से पहले खिलाड़ियों के पास नए साल का जश्न मनाने का मौका था। टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी रेस्टोरेंट नजर आए। एक फैन ने ट्विटर पर खिलाड़ियों की तस्वीर शेयर की। इसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल और नवदीप सैनी नजर आ रहे हैं। उसने खिलाड़ियों का बिल चुकाने का भी दावा किया।

दरअसल, एक भारतीय फैन के लिए नए साल की शानदार शुरुआत हुई। वह एक रेस्टोरेंट में गया, जहां टीम इंडिया के खिलाड़ी थे। उसने बताया कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अच्छा व्यवहार किया। इस फैन ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रोहित, शुभमन और सैनी के अलावा ऋषभ पंत भी दिखाई दे रहे हैं। वह फैन खिलाड़ियों के टेबल के विपरित वाले टेबल पर बैठा दिखाई दे रहा है। उसने ट्विटर पर लिखा, ‘‘मुझे भूख नहीं है, इसलिए ये (खाना) ऑर्डर कर दिया ताकि उन्हें (खिलाड़ियों को) देखता रहूं।’’

अपने अगले ट्वीट में यह दावा किया कि उसने खिलाड़ियों का बिल चुका दिया है। यह 6683 रुपए था। फैन ने लिखा, ‘‘उन्हें (खिलाड़ियों को) पता नहीं है लेकिन मैंने उनके टेबल का बिल चुका दिया है। इतना तो मैं अपने सुपरस्टार्स के लिए कर ही सकता है।’’ इस फैन ने बिल की तस्वीर शेयर की। टीम इंडिया को चार टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला 7 जनवरी से सिडनी में खेलना है। रोहित शर्मा की टीम में वापसी हो गई है और उन्हें उप-कप्तान बनाया गया है।

They are not aware but i have paid there table bill 🙂 . Least i can do for my superstars pic.twitter.com/roZgQyNBDX

— Navaldeep Singh (@NavalGeekSingh) January 1, 2021