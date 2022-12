Good Bye 2022: रोहित शर्मा-ऋषभ पंत ने 25 से भी कम के औसत से बनाए रन, साल भर में 5 विकेट भी नहीं ले पाए जसप्रीत बुमराह समेत ये दिग्गज

T20 Cricket Worst Players: साल 2022 में उमरान मलिक टी20 इंटरनेशनल में सबसे महंगे भारतीय गेंदबाज रहे। उमरान मलिक ने 2 विकेट झटकने के लिए 112 रन खर्च किए।

जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा। (सोर्स- इंस्टाग्राम)

