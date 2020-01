हैमिल्टन के मैदान पर खेले गए तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने सुपरओवर में मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया। 5 मैचों की टी20 सीरीज के इस तीसरे मैच में विराट सेना ने जीत की हैट्रिक लगाई। इस मुकाबले के हीरो सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा रहे। जिन्होंने 65 रनों की पहले शानदार पारी खेली और फिर उसके बाद सुपरओवर में आखिरी दो गेंदों पर दो छक्का जड़कर टीम को जीत दिला दी।

सुपरओवर में इस प्रदर्शन के बाद रोहित शर्मा ने कहा कि वह थोड़ी अनिश्चितता के साथ उतरे थे क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी इस तरह की परिस्थितियों में बल्लेबाजी नहीं की थी। हिटमैन ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। पहली गेंद से ही लंबे शॉट लगाने हैं या फिर एक दो रन लेने हैं।

Rohit Sharma last 2 sixes in super over.. #INDvsNZ #INDvNZ #Rohit #RohitSharma pic.twitter.com/6ffYw15OvZ

