रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर ऐतिहासिक शतक जड़ा था। अपनी इस पारी से हिटमैन ने सभी आलोचकों की बोलती बंद कर दी थी। दरअसल इस मैच से एक दिन पहले ही रोहित शर्मा के आखिरी इंटरनेशनल मैच की खबरें सामने आई थीं। इसके बाद कई पूर्व क्रिकेटरों ने रोहित का समर्थन किया। अब तक यह मुद्दा शांत नहीं हुआ है और मोहम्मद कैफ ने रोहित को लेकर बड़ा बयान दिया है।

टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर रोहित शर्मा को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने साफतौर पर कहा है कि, रोहित शर्मा ने अपना स्टेटमेंट साफ कर दिया है, कि अगर मैं अच्छा नहीं खेल रहा तो मुझे बाहर कर दो। मैं खुद से नहीं जाऊंगा। इतना ही नहीं कैफ ने यह भी याद दिला दिया कि रोहित शर्मा ने दो बार अपने आप कॉल लिया और 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट में खराब फॉर्म के बाद टेस्ट से रिटायरमेंट लिया। अब नहीं वह खुद से फैसला लेंगे।

क्या बोले मोहम्मद कैफ?

मोहम्मद कैफ ने अपने वीडियो में सबसे पहले कहा,”हां, एक चीज अब साफ हो चुकी है कि रोहित शर्मा ने मन बना लिया है कि, अगर मैं अच्छा नहीं खेल रहा, आप खुद से फिर कॉल लें और मुझे बाहर कर दो। इसमें मुद्दा यह है कि रोहित शर्मा खुद से नहीं हटेंगे और रिटायरमेंट नहीं अनाउंस करेंगे। बल्कि वह जो जुनून और आत्म समपर्ण दिखा रहे हैं इससे साफ है कि वह अपना काम कर रहे हैं। आगे सेलेक्टर्स का जो मन हो वह वैसा करें।”

कैफ ने आगे टीम मैनेजमेंट में स्पष्टता की कमी बताई और काफी कंफ्यूजन की बात कहते हुए कहा,”जब कोचिंग स्टाफ के सदस्य ने यह आकर कहा कि हमने रोहित शर्मा को पूरी स्वतंत्रता के साथ उनका स्वाभाविक खेल से खेलने को कहा। लेकिन किसी ने यह नहीं साफ किया कि रोहित 2027 वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा हैं या नहीं। यह बयान भी आना चाहिए ना। क्योंकि रोहित का फॉर्म भी ऊपर-नीचे होगा। ऐसा कोई बयान नहीं आया,इसलिए मुझे लगता है कि काफी कंफ्यूजन है और काफी संदेह हैं। हम बाहर बैठे हैं हमें अंदर की बातें एकदम सटीक तौर पर नहीं पता हैं, लेकिन मुझे यह लग रहा है कि रोहित शर्मा ने मन बना लिया है कि खुद से वह नहीं जाएंगे।”

कैफ ने आगे कहा,”दो बार उन्होंने (रोहित ने) खुद से फैसला लिया। 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने टी20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया और नई जनरेशन को मौका देने की बात कही। फिर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने खुद को बाहर किया। भारत आकर उन्होंने खुद रिटायरमेंट भी लिया। वह फैसले उन्होंने खुद लिए थे। अब इस समय रोहित शर्मा ने मुझे लगता है कि कह दिया है, आप मुझे बाहर करो, मेरे लिए यह मुश्किल होगा लेकिन कोई नहीं, आप फैसला करो। यही स्थिति इस समय है, मुझे जैसा लग रहा।”

फिलहाल रोहित शर्मा भारतीय टीम का हिस्सा हैं। सितंबर अंत में भारतीय टीम अगली वनडे सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी। उनकी लॉर्ड्स की पारी के बाद उनको बाहर करना आसान नहीं होगा। देवजीत सैकिया (बीसीसीआई सचिव) ने भी यह साफ कर दिया है कि रोहित के आखिरी मैच जैसा कोई फैसला नहीं है। इसके बाद चयनकर्ता सवालों के घेरे में आ गए। कुछ रिपोर्ट ऐसी भी आ रही हैं कि चयनकर्ताओं और कोच पर भी एक्शन की तैयारी है।

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