आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की टीम 29 मार्च से अपना अभियान शुरू करेगी। अभी पहले 20 मैचों का शेड्यूल सामने आया है और इस पहले चरण में मुंबई की टीम अपने चार मैच खेलेगी। इस सीजन के लिए भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 11 चुनी है। उन्होंने अपने चार विदेशी खिलाड़ियों के चयन से सभी को हैरान भी किया है।

आकाश चोपड़ा ने मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 11 में ना ही विल जैक्स और ना ही मिचेल सैंटनर हो चुना है। उन्होंने अपने चार विदेशी खिलाड़ियों में क्विंटन डी कॉक, शेरफेन रदरफोर्ड, अल्लाह गजनफर और ट्रेंट बोल्ट को चुना है। वहीं उन्होंने आगामी सीजन के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए भारतीय वर्ल्ड चैंपियन कप्तान सूर्यकुमार यादव को चुना है।

क्रेक्स लाइव पर वीडियो पोस्ट करते हुए आकाश चोपड़ा ने अपनी प्लेइंग 11 चुनी है। उन्होंने कप्तान हार्दिक पंड्या को नंबर 4 और तिलक वर्मा को खुलकर खेलने के लिए नंबर 5 पर बताया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि नंबर 4 और नंबर 5 में उठापटक हो सकती है। जबकि न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर की जगह चोपड़ा ने अफगान खिलाड़ी गजनफर को शामिल किया है।

आकाश चोपड़ा ने चुनी मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, अल्लाह गजनफर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह।

मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2026 के लिए पूरा स्क्वाड

हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिंज, शेरफेन रदरफोर्ड, रयान रिकेल्टन, क्विंटन डीकॉक, दानिश मालेवार, नमन धीर, मिचेल सैंटनर, राज अंगद बावा, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कडे, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, रघु शर्मा, मोहम्मद इजहार, अल्लाह गजनफर।

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