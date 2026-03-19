टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने आईपीएल 2026 के लिए मुंबई की सबसे बेहतरीन प्लेइंग इलेवन का चयन किया, लेकिन उन्होंने इस टीम में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को जगह नहीं दी। शार्दुल ठाकुर ने आईपीएल में अब तक 105 मैचों में 107 विकेट लिए हैं और निचले क्रम पर वो तेज बैटिंग भी कर लेते हैं।

इरफान ने शार्दुल को प्लेइंग 11 में नहीं दी जगह

इरफान पठान ने आईपीएल के इस सीजन के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर मुंबई की प्लेइंग इलेवन का चयन किया जिसमें उन्होंने ओपनर के रूप में रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक को चुना। इसके बाद उन्होंने बैटिंग लाइनअप में भारतीय टी20 टीम के 3 बेहतरीन खिलाड़ी तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पंड्या को रखा। छठे नंबर पर उनके मुताबिक मुंबई विल जैक्स या फिर रदरफोर्ड को रख सकती है।

इरफान पठान ने नमनधीर को बतौर फिनिशर टीम की प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर जगह दी। गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने इस टीम की प्लेइंग इलेवन में तेज गेंदबाज दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह को जगह दी जबकि अफगानिस्तान के अल्लाह गजनफर को स्पिनर के रूप में टीम में जगह दी। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उन्होंने स्पिनर मयंस मार्कंडे को प्लेइंग 11 में चयन किया।

इरफान पठान ने कहा कि इस टीम में भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत दिलाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव टीम में हैं जबकि फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने जसप्रीत बुमराह भी टीम का हिस्सा हैं। इस टीम में हार्दिक पंड्या जैसे ऑलराउंडर हैं तो वहीं टी20 वर्ल्ड कप 2026 की विजेता टीम का हिस्सा रहे तिलक वर्मा भी टीम में मौजूद हैं। इन खिलाड़ियों ने मिलकर टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता था और उनका आत्मविश्वास टीम के लिए अहम रहेगा।

इरफान पठान द्वारा चुनी गई मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, विल जैक्स/रदरफोर्ड, नमनधीर, दीपक चाहर, अल्लाह गजनफर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह।

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