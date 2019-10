भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा आरे कॉलोनी में पेड़ों के काटने का विरोध करना भारी पड़ गया है। रोहित ने 2 दिन पहले यानी 8 अक्टूबर को ट्वीट कर मुंबई की आरे कॉलोनी में विकास के नाम पर हो रही पेड़ों की कटाई का विरोध किया था। हालांकि, इस ट्वीट के बाद वे सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर आ गए। यूजर्स ने उनसे कहा कि यदि इतना ही दर्द है तो खुद पहले लकड़ी के बैट से खेलना छोड़ा। स्टील के बैट से खेलो।

रोहित ने ट्वीट किया था, ‘इस खबर में भले ही कुछ ज्यादा नहीं हो, लेकिन पेड़ों की कटाई काफी बुरी बात है। मुंबई का यह हिस्सा हरा-भरा रहता है। यहां के तापमान में भी हल्की सी गिरावट रहती है, इसका कारण आरे कॉलोनी है। हम इसे कैसे छीन सकते हैं। इसके अलावा उन हजारों के बारे में मत भूलिए, जिनके पास अब रहने के लिए जगह नहीं होगी।’

Even if there is more to the story, nothing is worth cutting down something so vital. Part of Mumbai being slightly greener & slight difference in the temperature is mainly because of #AareyColony. How can we take that away, not to mention thousands of animals will displace. — Rohit Sharma (@ImRo45) October 8, 2019



इस पर RT 303 अकाउंट वाले यूजर ने लिखा, ‘स्टील का बैट इस्तेमाल करो। तुम्हारे एक बैट के लिए कई पेड़ काटने पड़ते हैं। ऐसा ही स्टम्प के बारे में भी है। चलो लेदर की गेंद की बात करते हैं, तुम्हारी लेदर की गेंद के लिए जानवर मारे जाते हैं… ज्ञान बांटना बंद करो और चुपचाप अपने एसी वाले कमरे में बैठे रहो।’

Use steel bat, for your bat only so many trees are cut!!! Same goes for stumps too. Lets talk leather ball, animals killed for your leather ball… stop giving gyaan & sit quite in yout AC room — RT 303 (@rav008) October 10, 2019

Jugaadu Baba (parody account) के नाम से अकांउट वाले यूजर ने लिखा, ‘मिस्टर रोहित शर्मा, कल से लकड़ी के बैट, स्टम्प्स, लकड़ी के रैम्प, लकड़ी के ड्रेसिंग रूम इंटीरियर्स और अपने कमरे में लगे लकड़ी के फ्लोर का भी इस्तेमाल करना बंद करो। पहले अपने क्रिकेट बैट का बॉयकॉट करो, तब आरेफॉरेस्ट की राजनीति में घुसो।’

Mr Rohit Sharma From tomorrow avoid using wooden bat, stumps, wooden ramp, wooden dressing room interiors, wooden floors in your room. First #Boycott your cricket bat, then jump into #AareyForestPolitics. — Jugaadu Baba( parody account ) (@D31522272) October 8, 2019

vikas नाम के यूजर ने लिखा, ‘भाई… कभी मुंबई लोकल में गया है।’ Main bhi Engineer ने ट्वीट किया, ‘जिस क्रिकेट बैट से तुम खेलते हो उसे तैयार करने के लिए हर साल हजारों जानवर बेघर हो जाते हैं। जिस स्टेडियम में तुम खेलते हो उसके रखरखाव में लाखों गैलन पानी का इस्तेमाल होता है। धरती को बचाना चाहते हो क्रिकेट खेलना छोड़ दो।’

1000s of animals are displaced annually to make cricket bats that you play with. Millions of gallons of water is being used to maintain stadium that you play in.

Stop playing cricket to save planet. — Main bhi Engineer (@Engihumor) October 8, 2019

Rantrovert नाम के अकाउंट वाले यूजर ने लिखा, ‘पूरे आरे फॉरेस्ट के 2 फीसदी पेड़ भी नहीं काटे गए हैं। मेट्रो की यह लाइन लोकल ट्रेनों पर पड़ रहे बोझ को कम करेगी और बेचारे किसी रोहित का क्रिकेट किट बैग ट्रेन से नहीं गिरेगा, भीड़ के कारण। पूरा मामला समझ कर कमेंट करो सर, सेलिब्रिटी हो आप।’

2% trees have been cut not entire Aarey Forrest. This line will help in reduce load from Local Lines and aur bechare kisi Rohit ka Cricket Kit bag train se nahi girega bhid ke Karan. Pura issue samajhke comment karo Sir, celebrity ho aap. — Rantrovert (@Rantrovert) October 8, 2019

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App