खेल के मैदान पर जब भी कोई टीम उतरती है तो उसकी कोशिश होती है कि विपक्षी टीम को हरा दे। इसके लिए दोनों टीमों में जबरदस्त जंग देखने को मिलती है लेकिन इस हार-जीत के अलावा मैदान पर खेल भावना अक्सर फैंस का दिल जीत लेती है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें न्यूजीलैंड के युवा खिलाड़ियों ने अपनी दरियादिली और खेल भावना से सुर्खियां बंटोरी है। उनके इस व्यवहार के चलते क्रिकेट के दिग्गज उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

दरअसल, यह वाकया अंडर-19 विश्वकप के दौरान न्यूजीलैंड ए और वेस्टइंडीज ए के बीच हुए मुकाबले के दौरान देखने को मिला। जहां, विंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। इस मुकाबले में विंडीज के किर्क मैकेंजी ने इस मैच में 99 रनों की पारी खेली। एक बार वह रिटायर हर्ट होकर बाहर चले गए थे लेकिन बाद में फिर वह लौटे आखिरी बल्लेबाज के रूप में आउट हुए।

So good to see this #SpiritOfCricket at its best. https://t.co/qzUZjEuRt5

— Rohit Sharma (@ImRo45) January 30, 2020