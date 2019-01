भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा हाल ही में एक बच्ची के पिता बने हैं। रोहित ने शनिवार को अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। जिसे यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। खास बात ये है कि इस तस्वीर के साथ रोहित ने जो ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने अपनी बेटी के नाम का खुलासा भी किया है। ट्वीट में रोहित ने अपनी बेटी का ‘बेबी समायरा’ कहकर संबोधित किया है। रोहित के इस ट्वीट पर यूजर्स ने खूब कमेंट किए और बेटी के नाम को प्यारा बताते हुए इस पर खुशी जाहिर की। बता दें कि रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह ने बीते 30 दिसंबर, 2018 को एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी के जन्म के समय रोहित शर्मा टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे।

हालांकि बेटी के जन्म की खबर मिलते ही रोहित बीसीसीआई से इजाजत लेकर भारत लौट आए हैं। जिसके चलते सिडनी में जारी चौथे टेस्ट मैच में भी रोहित शर्मा शिरकत नहीं कर रहे हैं। 31 दिसंबर को भारत लौटते ही रोहित शर्मा ने अपनी बेटी की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर अपने फैंस को नए साल की मुबारकबाद दी थी। अब एक बार फिर रोहित ने अपनी पत्नी रितिका और बेटी के साथ वाली तस्वीर ट्वीट कर अपने फैंस को खुश कर दिया है। रोहित शर्मा 8 जनवरी को फिर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज खेली जानी है। रोहित शर्मा को वनडे टीम में शामिल किया गया है।

— Rohit Sharma (@ImRo45) January 6, 2019