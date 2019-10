टीम इंडिया-साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के शुरुआती दोनों ही मुकाबले में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। इसके चलते अब सीरीज तो विराट एंड कंपनी के नाम हो ही गई है लेकिन इसके साथ ही क्रिकेट जगत में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को भी खूब सराहा जा रहा है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अपना दम दिखाने के साथ ही खिलाड़ियों ने कुछ कमाल के कैच भी लपके हैं जो काफी पसंद किए जा रहे हैं। वहीं, टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का एक कैच तो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

बता दें कि रोहित शर्मा अपनी बल्लेबाजी के साथ-साथ अपनी फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसा ही एक नजारा पुणे में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भी देखने को मिला जब उनका कैच देखकर हर कोई हैरान रह गया। मोहम्मद शमी की तेज बाउंसर गेंद पर मुथुस्वामी ने जैसे ही बल्ला लगाया रोहित शर्मा ने कमाल का कैच लपका और इसे पकड़ते हुए वो गिर भी गए। इसके बाद उनके आस-पास खड़े फील्डर उन्हें उठाने लगे। इस दृश्य पर यूजर्स तरह-तरह की मीम्स बना रहे हैं।

When you have four IPL titles, but they give the T20 captaincy to some RCB hipster pic.twitter.com/BGZZEm4ewA

— Hitman Cricket (@HitmanCricket) October 14, 2019