मैं किसी का नाम नहीं लूंगा… बड़ा कंट्रोवर्सी होता है, रोहित शर्मा का पाकिस्तानी गेंदबाजी को लेकर बयान; देखें Video

रोहित शर्मा से सवाल हुआ कि उन्हें पाकिस्तान का कौन से तेज गेंदबाज का सामना करने में दिक्कत आती है। उन्होंने इसका मजेदार जवाब दिया।

रोहित शर्मा। (सोर्स- पीटीआई)

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram