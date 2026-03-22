इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने आईपीएल 2026 से पहले इंडियन प्रीमियर लीग की ड्रीम प्लेइंग इलेवन का चयन किया। पीटरसन ने इस टीम में रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या, सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ियों को नहीं चुनकर चौंका दिया जबकि उन्होंने अपनी टीम का कप्तान एमएस धोनी को चुना।

कोहली और गेल को बनाया ओपनर

पीटरसन ने अपनी ड्रीम आईपीएल प्लेइंग 11 के लिए बतौर ओपनर क्रिस गेल और विराट कोहली का चयन किया। उन्होंने डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ियों को बतौर ओपनर इग्नोर किया जिनका प्रदर्शन आईपीएल में शानदार रहा था। उन्होंने तीसरे नंबर पर एबी डिविलियर्स को रखा जबकि चौथे नंबर पर सुरेश रैना को जगह दी।

धोनी को बनाया टीम का कप्तान

पीटरसन ने इस टीम में बतौर कप्तान व विकेटीकीपर धोनी का चयन किया और उन्हें बैटिंग क्रम में 5वें नंबर पर रखा जबकि उन्होंने इस टीम में तीन शानदार ऑलराउंडर को जगह दी। छठे नंबर पर उन्होंने आंद्रे रसेल, 7वें स्थान पर रविंद्र जडेजा और 8वें नंबर पर सुनील नरेन को रखा। ये तीनों खिलाड़ी बल्लेबाजी व गेंदबाजी दोनों में बेहतरीन हैं।

मलिंगा और बुमराह को बतौर तेज गेंदबाज टीम में दी जगह

पीटरसन ने इस टीम में स्पिनर के रूप में युजवेंद्र चहल का चयन किया जबकि तेज गेंदबाज के रूप में लसिथ मलिंगा और जसप्रीत बुमराह को टीम में जगह दी। केएल राहुल को इस टीम में जगह नहीं देने के बारे में उन्होंने कहा कि वो ओपनर के रूप में शानदार रहे हैं, लेकिन गेल और कोहली उनसे बेहतर हैं जबकि मध्यक्रम में राहुल की जगह कहीं नहीं बनती है।

केविन पीटरसन की ऑल-टाइम आईपीएल प्लेइंग 11

क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, सुरेश रैना, एमएस धोनी (कप्तान व विकेटकीपर), आंद्रे रसेल, रविंद्र जडेजा,सुनील नरेन, युजवेंद्र चहल, लसिथ मलिंगा, जसप्रीत बुमराह।

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