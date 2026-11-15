भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का समापन हो चुका है जिसमें भारतीय टीम को 3-1 से जीत मिली। इस वनडे सीरीज में भारत के लिए पहले तीन मैचों में शुभमन गिल ने कप्तानी की थी जबकि आखिरी दो मैचों में श्रेयस अय्यर ने टीम की कमान संभाली थी। गिल की कप्तानी में भारत ने 2 मैच जीते जबकि श्रेयस की कप्तानी में भारत ने एक मैच जीता और एक मैच में उसे हार मिली। इस वनडे सीरीज का तीसरा मैच बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था।

इस वनडे सीरीज में भारत को बेशक जीत मिली, लेकिन इन 5 मैचों में एक भी भारतीय बल्लेबाज 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। इस वनडे सीरीज में भारत की तरफ से सिर्फ एक अर्धशतकीय पारी खेली गई जो विराट कोहली ने लगाई थी। वहीं इस वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा टॉप-5 से बाहर रहे जबकि विराट कोहली पहले नंबर पर रहे। इशान किषन, श्रेयस अय्यर, नमन धीर, शुभमन गिल भी इस लिस्ट में शामिल रहे।

कोहली ने बनाए सबसे ज्यादा रन, रोहित के बल्ले से निकले सिर्फ 30 रन

इस वनडे सीरीज में रोहित शर्मा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और उन्होंने 4 मैचों में कुल 30 रन बनाए और सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 7वें नंबर पर रहे। वहीं विराट कोहली ने 4 मैचों में 86 रन बनाए और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अक्षर पटेल रहे जिन्होंने 4 मैचों में 74 रन बनाए जबकि इशान किशन ने 2 मैचों में 73 रन बनाए और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहे। श्रेयस अय्यर ने 4 मैचों में 67 रन बनाए और चौथे स्थान पर रहे जबकि 4 मैचों में 60 रन बनाकर नमनधीर 5वें स्थान पर रहे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

86 रन- विराट कोहली (4 मैच)

74 रन- अक्षर पटेल (4 मैच)

73 रन- इशान किशन (2 मैच)

67 रन- श्रेयस अय्यर (4 मैच)

60 रन- नमन धीर (4 मैच)

37रन- शुभमन गिल (2 मैच)

30 रन- रोहित शर्मा (4 मैच)

29 रन- केएल राहुल (2 मैच)

23 रन- ऋतुराज गायकवाड़ (2 मैच)

14 रन- अर्शदीप सिंह (2 मैच)

14 रन- मोहम्मद सिराज (1 मैच)

आर्यवीर सहवाग ने तोड़ा अजिजुल हकीम का रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी नंबर 1; U19 एशिया कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-8 बैटर

आर्यवीर सहवाग ने अंडर 19 एशिया कप 2026 में खेले 5 मैचों में कुल 16 छक्के लगाए और इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में अजिजुल हकीम से आगे निकल गए। इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी पहले नंबर पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)