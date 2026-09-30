वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने 32 रन की पारी खेली और वो साल 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-10 में शामिल हो गए, लेकिन वो टॉप-5 से फिलहाल तो बाहर ही हैं। हालांकि उनके पास दूसरे वनडे मैच में आगे बढ़ने का शानदार मौका होगा तो वहीं पहले वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ 110 रन की पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल लिस्ट में पहले नंबर पर बने हुए हैं जबकि कोहली ने टॉप-3 में एंट्री मार ली।
गिल नंबर 1, रोहित शर्मा टॉप-5 से बाहर
साल 2026 में अब तक वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल पहले नंबर पर बने हुए हैं जिन्होंने अब तक खेले 10 मैचों में कुल 671 रन बनाए हैं जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो रूट हैं जिन्होंने 9 मैचों में कुल 573 रन बनाए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में नाबाद 139 रन की पारी खेलने वाले कोहली अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं जिन्होंने 7 मैचों में 523 रन बनाए हैं।
इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नेपाल के दीपेंद्र एरी हैं जिन्होंने 14 मैचों में 513 रन बनाए हैं जबकि पांचवें स्थान पर नेपाल के ही आसिफ शेख हैं जिन्होंने 13 मैचों में अब तक कुल 497 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में रोहित शर्मा 9वें नंबर पर आ गए हैं जिन्होंने इस साल अब तक खेले 10 वनडे मैचों में एक शतक की मदद से 411 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा के पास इस लिस्ट में ऊपर आने का शानदार मौका है और दूसरे वनडे मैच में वो वेस्टइंडीज के खिलाफ ये कमाल कर सकते हैं। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिनमें बाद में बदलाव हो सकते हैं। )
साल 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|4
|6
|शुभमन गिल
|2026-2026
|10
|9
|2
|671
|154
|95.85
|615
|109.1
|2
|5
|0
|89
|10
|जो रूट
|2026-2026
|9
|9
|4
|573
|111*
|114.6
|651
|88.01
|1
|5
|0
|50
|2
|विराट कोहली
|2026-2026
|7
|7
|1
|523
|139*
|87.16
|448
|116.74
|2
|3
|0
|43
|16
|दीपेंद्र एली
|2026-2026
|14
|13
|0
|513
|100
|39.46
|590
|86.94
|1
|5
|0
|42
|9
|आसिफ शेख
|2026-2026
|13
|13
|0
|497
|102
|38.23
|673
|73.84
|1
|2
|0
|48
|11
|तंजीद हसन
|2026-2026
|12
|12
|1
|486
|107
|44.18
|468
|103.84
|1
|5
|1
|46
|22
|डेरिल मिचेल
|2026-2026
|6
|6
|1
|473
|137
|94.6
|484
|97.72
|2
|2
|0
|45
|9
|तौहीद हृदय
|2026-2026
|12
|11
|4
|433
|83
|61.85
|547
|79.15
|0
|3
|1
|32
|4
|रोहित शर्मा
|2026-2026
|10
|10
|0
|411
|138
|41.1
|417
|98.56
|1
|1
|0
|47
|17
|कुसल मेंडिस
|2026-2026
|8
|7
|1
|409
|121
|68.16
|419
|97.61
|1
|2
|0
|40
|11
इशान-अभिषेक टॉप-3 में, संजू हैं हैरी ब्रुक को पीछे छोड़ने के करीब; 2026 में T20I में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले टॉप-10 बैटर
एशियन गेम्स 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इशान किशन के पास हेटमायर जबकि संजू सैसमन के पास हैरी ब्रुक को पीछे छोड़ने का मौका होगा। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)