वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने 32 रन की पारी खेली और वो साल 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-10 में शामिल हो गए, लेकिन वो टॉप-5 से फिलहाल तो बाहर ही हैं। हालांकि उनके पास दूसरे वनडे मैच में आगे बढ़ने का शानदार मौका होगा तो वहीं पहले वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ 110 रन की पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल लिस्ट में पहले नंबर पर बने हुए हैं जबकि कोहली ने टॉप-3 में एंट्री मार ली।

गिल नंबर 1, रोहित शर्मा टॉप-5 से बाहर

साल 2026 में अब तक वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल पहले नंबर पर बने हुए हैं जिन्होंने अब तक खेले 10 मैचों में कुल 671 रन बनाए हैं जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो रूट हैं जिन्होंने 9 मैचों में कुल 573 रन बनाए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में नाबाद 139 रन की पारी खेलने वाले कोहली अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं जिन्होंने 7 मैचों में 523 रन बनाए हैं।

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नेपाल के दीपेंद्र एरी हैं जिन्होंने 14 मैचों में 513 रन बनाए हैं जबकि पांचवें स्थान पर नेपाल के ही आसिफ शेख हैं जिन्होंने 13 मैचों में अब तक कुल 497 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में रोहित शर्मा 9वें नंबर पर आ गए हैं जिन्होंने इस साल अब तक खेले 10 वनडे मैचों में एक शतक की मदद से 411 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा के पास इस लिस्ट में ऊपर आने का शानदार मौका है और दूसरे वनडे मैच में वो वेस्टइंडीज के खिलाफ ये कमाल कर सकते हैं। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिनमें बाद में बदलाव हो सकते हैं। )

साल 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयर साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 शुभमन गिल 2026-2026 10 9 2 671 154 95.85 615 109.1 2 5 0 89 10 जो रूट 2026-2026 9 9 4 573 111* 114.6 651 88.01 1 5 0 50 2 विराट कोहली 2026-2026 7 7 1 523 139* 87.16 448 116.74 2 3 0 43 16 दीपेंद्र एली 2026-2026 14 13 0 513 100 39.46 590 86.94 1 5 0 42 9 आसिफ शेख 2026-2026 13 13 0 497 102 38.23 673 73.84 1 2 0 48 11 तंजीद हसन 2026-2026 12 12 1 486 107 44.18 468 103.84 1 5 1 46 22 डेरिल मिचेल 2026-2026 6 6 1 473 137 94.6 484 97.72 2 2 0 45 9 तौहीद हृदय 2026-2026 12 11 4 433 83 61.85 547 79.15 0 3 1 32 4 रोहित शर्मा 2026-2026 10 10 0 411 138 41.1 417 98.56 1 1 0 47 17 कुसल मेंडिस 2026-2026 8 7 1 409 121 68.16 419 97.61 1 2 0 40 11

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