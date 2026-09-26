वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के स्टार बैटर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली 3 मैचों की वनडे सीरीज में अपना जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे। इस वनडे सीरीज के दौरान रोहित शर्मा के पास क्रिस गेल का एक रिकॉर्ड तोड़ने का शानदार मौका होगा और वो इसे आसानी से हासिल भी कर सकते हैं। दरअसल रोहित शर्मा 3 चौके लगाते ही वनडे में चौके लगाने के मामले में क्रिस गेल से आगे निकल जाएंगे।
वनडे प्रारूप में रोहित शर्मा फिलहाल चौके लगाने के मामले में क्रिस गेल से नीचे हैं और वो 9वें नंबर पर हैं। रोहित शर्मा ने वनडे प्रारूप में अब तक खेले 288 मैचों में 1126 चौके लगाए हैं जबकि क्रिस गेल ने 301 मैचों में 1128 चौके लगाए थे। अब रोहित जैसे ही 3 चौके लगाएंगे वो गेल से आगे निकल जाएंगे और 8वें स्थान पर काबिज हो जाएंगे। वैसे वनडे में सबसे ज्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड अब भी सचिन तेंदुलकर के नाम पर ही दर्ज है जिन्होंने 463 मैचों में 2016 चौके लगाए थे।
वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर सनत जयसूर्या हैं जिन्होंने 445 मैचों में 1500 चौके लगाए थे तो वहीं तीसरे स्थान पर विराट कोहली हैं जिन्होंने 314 मैचों में 1389 चौके जड़े हैं। इस लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग 7वें स्थान पर हैं जिन्होंने 251 मैचों में 1132 चौके लगाए हैं तो वहीं लिस्ट में 10वें नंबर पर सौरव गांगुली हैं जिन्होंने 311 मैचों में 1122 चौके जड़े थे। रिकी पोंटिंग इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं जिन्होंने 375 मैचों में 1231 चौके जड़े थे।
वनडे में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले दुनिया के टॉप-10 बैटर
|बल्लेबाज
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|4
|6
|सचिन तेंदुलकर
|1989-2012
|463
|452
|41
|18426
|200*
|44.83
|21368
|86.23
|49
|96
|20
|2016
|195
|सनत जयसूर्या
|1989-2011
|445
|433
|18
|13430
|189
|32.36
|14725
|91.2
|28
|68
|34
|1500
|270
|विराट कोहली
|2008-2026
|314
|302
|47
|14941
|183
|58.59
|15903
|93.95
|54
|79
|18
|1389
|171
|कुमार संगकारा
|2000-2015
|404
|380
|41
|14234
|169
|41.98
|18048
|78.86
|25
|93
|15
|1385
|88
|रिकी पोंटिंग
|1995-2012
|375
|365
|39
|13704
|164
|42.03
|17046
|80.39
|30
|82
|20
|1231
|162
|एडम गिलक्रिस्ट
|1996-2008
|287
|279
|11
|9619
|172
|35.89
|9922
|96.94
|16
|55
|19
|1162
|149
|वीरेंद्र सहवाग
|1999-2013
|251
|245
|9
|8273
|219
|35.05
|7929
|104.33
|15
|38
|14
|1132
|136
|क्रिस गेल
|1999-2019
|301
|294
|17
|10480
|215
|37.83
|12019
|87.19
|25
|54
|25
|1128
|331
|रोहित शर्मा
|2007-2026
|288
|280
|37
|11895
|264
|48.95
|12784
|93.04
|34
|62
|16
|1126
|369
|सौरव गांगुली
|1992-2007
|311
|300
|23
|11363
|183
|41.02
|15416
|73.7
|22
|72
|16
|1122
|190
रोहित-गिल ओपनर, ऋतुराज-नितीश IN, यशस्वी-नमन धीर OUT; पूर्व खिलाड़ी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे के लिए चुनी भारत की संभावित प्लेइंग 11
India vs West Indies: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन का चयन किया। इस टीम में उन्होंने यशस्वी, नमन धीर, ध्रुव जुरेल जैसे खिलाड़ियों को जगह नहीं दी। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)