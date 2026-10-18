भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड दौरे पर 5 मैचों की वनडे सीरीज में हिस्सा लेना है जिसके लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस वनडे सीरीज की शुरुआत 4 नवंबर से होगी और इस वनडे सीरीज में विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर जैसे दिग्गज प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे।

वैसे तो न्यूजीलैंड का दौरा भारतीय टीम के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन बात अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे प्रारूप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की करें तो इसमें सचिन तेंदुलकर से आगे विराट कोहली हैं यानी कोहली फिलहाल इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। वहीं रोहित शर्मा इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं जबकि कप्तान शुभमन गिल फिलहाल दसवें स्थान पर हैं।

सचिन से आगे कोहली, रोहित हैं टॉप-3 से बाहर

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली 1897 रन के साथ पहले स्थान पर हैं जबकि सचिन तेंदुलकर 1750 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वीरेंद्र सहवाग ने इस टीम के खिलाफ कुल 1157 रन बनाए थे और वो तीसरे स्थान पर हैं जबकि रोहित शर्मा चौथे स्थान पर हैं और उन्होंने अब तक कीवी टीम के खिलाफ वनडे में कुल 1134 रन बनाए हैं। रोहित के पास अब सहवाग को पीछे छोड़ने का अच्छा मौका है। इस लिस्ट में भारतीय वनडे कप्तान फिलहाल 10वें नंबर पर 758 रन के साथ मौजूद हैं जबकि अजय जडेजा 828 रन के साथ 9वें नंबर पर काबिज हैं।

वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय

विराट कोहली- 1897 रन

सचिन तेंदुलकर- 1750 रन

वीरेंद्र सहवाग- 1157 रन

रोहित शर्मा- 1134 रन

मोहम्मद अजहरुद्दीन- 1118 रन

सौरव गांगुली- 1079 रन

राहुल द्रविड़- 1032 रन

एमएस धोनी- 940 रन

अजय जडेजा- 828 रन

शुभमन गिल- 758 रन

शाई होप टॉप पर, श्रेयस-संजू-अभिषेक नंबर 3; भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इस टी20 सीरीज में शाई होप ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी पहले स्थान पर रहे। होप ने 5 मैचों में कुल 20 छक्के लगाए जबकि दूसरे स्थान पर भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ट रहे जिन्होंने भी 5 मैचों में 15 छक्के जड़े। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)