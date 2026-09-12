आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रीस टॉपले ने अपनी ऑल-टाइम टी20 प्लेइंग 11 का चयन किया जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा को जगह नहीं दी। रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में फिलहाल दूसरे नंबर पर 4231 रन के साथ मौजूद हैं। रीस ने अपनी इस टीम में 3 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी जबकि पाकिस्तान के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को भी टीम में शामिल किया।

क्रिस गेल और जोस बटलर ओपनर

रीस ने अपनी टीम में ओपनर के रूप में क्रिस गेल और जोस बटलर को शामिल किया जबकि विराट कोहली को बैटिंग क्रम में तीसरे नंबर पर रखा। उन्होंने अपनी टीम में चौथे नंबर के बल्लेबाज के रूप में सूर्यकुमार यादव को जगह दी जबकि एबी डिविलियर्स को बैटिंग क्रम में 5वें नंबर पर रखा। वहीं उन्होंन किरोन पोलार्ड को छठे नंबर पर रखा और उन्हें टीम का कप्तान भी बनाया। पोलार्ड के अलावा उन्होंने टीम में ऑलराउंडर के रूप में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को भी शामिल किया।

रीस टॉपले ने अपनी टीम में मुख्य स्पिनर के रूप में मुथैया मुरलीधरन को अपनी प्लेइंग इलेवन में जगह दी। हालांकि किरोन पोलार्ड और शाहिद अफरीदी भी स्पिन गेंदबाजी की विकल्प उपलब्ध करवाते हैं। वहीं उन्होंने इस टीम में तेज गेंदबाज के रूप में श्रीलंका के लसिथ मलिंगा, ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली और भारत के जसप्रीत बुमराह को शामिल किया। रीस टॉपले की ये टीम काफी शानदार मजबूत और संतुलित नजर आ रही है।

रीस टॉपले ने चुनी ऑल-टाइम टी20 प्लेइंग इलेवन

क्रिस गेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, एबी डिविलियर्स, किरोन पोलार्ड (कप्तान), शाहिद अफरीदी, लसिथ मलिंगा, ब्रेट ली, जसप्रीत बुमराह, मुथैया मुरलीधरन।

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