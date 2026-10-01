भारतीय ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी शतकीय पारी के दौरान 6 छक्के लगाए और साल 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। रोहित शर्मा ने इस मैच में 75 गेंदों पर 101 रन की पारी 6 छक्के और 10 चौकों की मदद से खेली साथ ही कप्तान शुभमन गिल के साथ 158 गेंदों पर 255 रन की साझेदारी करते हुए टीम की जीत सुनिश्चित की।

रोहित शर्मा बने नंबर 1, गिल-कोहली टॉप-5 में

रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी शतकीय पारी के दौरान 6 छक्के लगाए और बांग्लादेश के बैटर तंजीद हसन को पीछे छोड़ते हुए साल 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर आ गए। रोहित ने अब तक इस साल खेले 11 वनडे मैचों में 23 छक्के लगाए हैं जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद तंजीद हसन ने 12 मैचों में 22 छक्के जड़े हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ब्रैंडन मैकमुलन हैं जिन्होंने 10 मैचों में 19 छक्के लगाए हैं।

इसके अलावा भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में नाबाद 223 रन की पारी खेली और इस दौरान उनके बल्ले से 8 छक्के निकले और वो साल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में चौथे नंबर पर मिचेल मार्श के साथ पहुंच गए। गिल ने अब तक खेले 11 मैचों में 18 छक्के लगाए हैं जबकि मार्श ने अब तक खेले 6 मैचों में 18 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली पांचवें नंबर पर हैं जिन्होंने 8 मैचों में 17 छक्के लगाए हैं।

2026 में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 बल्लेबाज

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 रोहित शर्मा 2026-2026 11 11 0 512 138 46.54 492 104.06 2 1 0 57 23 तंजीद हसन 2026-2026 12 12 1 486 107 44.18 468 103.84 1 5 1 46 22 ब्रैंडन मैकमुलन 2026-2026 10 9 1 370 100* 46.25 319 115.98 1 3 1 37 19 मिचेल मार्श 2026-2026 6 6 0 297 84 49.5 227 130.83 0 4 0 32 18 शुभमन गिल 2026-2026 11 10 3 894 223* 127.71 748 119.51 3 5 0 115 18 विराट कोहली 2026-2026 8 8 1 552 139* 78.85 467 118.2 2 3 0 46 17 रहमानुल्लाह गुरबाज 2026-2026 7 7 0 277 102 39.57 223 124.21 1 1 0 29 15 गुलशन झा 2026-2026 13 11 3 289 61* 36.12 302 95.69 0 2 0 18 15 कूपर कोनोली 2026-2026 10 10 0 408 149 40.8 433 94.22 1 2 1 37 14 हैरी ब्रुक 2026-2026 9 9 1 360 136* 45 325 110.76 1 2 0 31 12

रोहित-गिल बराबरी पर, कोहली नंबर 1; भारत-वेस्टइंडीज दूसरे वनडे के बाद सबसे ज्यादा चौके-छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

भारत-वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 2 वनडे मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में विराट कोहली पहले नंबर पर हैं जबकि चौके लगाने के मामले में शुभमन गिल शीर्ष पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)