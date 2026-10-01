भारतीय ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी शतकीय पारी के दौरान 6 छक्के लगाए और साल 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। रोहित शर्मा ने इस मैच में 75 गेंदों पर 101 रन की पारी 6 छक्के और 10 चौकों की मदद से खेली साथ ही कप्तान शुभमन गिल के साथ 158 गेंदों पर 255 रन की साझेदारी करते हुए टीम की जीत सुनिश्चित की।
रोहित शर्मा बने नंबर 1, गिल-कोहली टॉप-5 में
रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी शतकीय पारी के दौरान 6 छक्के लगाए और बांग्लादेश के बैटर तंजीद हसन को पीछे छोड़ते हुए साल 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर आ गए। रोहित ने अब तक इस साल खेले 11 वनडे मैचों में 23 छक्के लगाए हैं जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद तंजीद हसन ने 12 मैचों में 22 छक्के जड़े हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ब्रैंडन मैकमुलन हैं जिन्होंने 10 मैचों में 19 छक्के लगाए हैं।
इसके अलावा भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में नाबाद 223 रन की पारी खेली और इस दौरान उनके बल्ले से 8 छक्के निकले और वो साल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में चौथे नंबर पर मिचेल मार्श के साथ पहुंच गए। गिल ने अब तक खेले 11 मैचों में 18 छक्के लगाए हैं जबकि मार्श ने अब तक खेले 6 मैचों में 18 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली पांचवें नंबर पर हैं जिन्होंने 8 मैचों में 17 छक्के लगाए हैं।
2026 में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 बल्लेबाज
|बल्लेबाज
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|4
|6
|रोहित शर्मा
|2026-2026
|11
|11
|0
|512
|138
|46.54
|492
|104.06
|2
|1
|0
|57
|23
|तंजीद हसन
|2026-2026
|12
|12
|1
|486
|107
|44.18
|468
|103.84
|1
|5
|1
|46
|22
|ब्रैंडन मैकमुलन
|2026-2026
|10
|9
|1
|370
|100*
|46.25
|319
|115.98
|1
|3
|1
|37
|19
|मिचेल मार्श
|2026-2026
|6
|6
|0
|297
|84
|49.5
|227
|130.83
|0
|4
|0
|32
|18
|शुभमन गिल
|2026-2026
|11
|10
|3
|894
|223*
|127.71
|748
|119.51
|3
|5
|0
|115
|18
|विराट कोहली
|2026-2026
|8
|8
|1
|552
|139*
|78.85
|467
|118.2
|2
|3
|0
|46
|17
|रहमानुल्लाह गुरबाज
|2026-2026
|7
|7
|0
|277
|102
|39.57
|223
|124.21
|1
|1
|0
|29
|15
|गुलशन झा
|2026-2026
|13
|11
|3
|289
|61*
|36.12
|302
|95.69
|0
|2
|0
|18
|15
|कूपर कोनोली
|2026-2026
|10
|10
|0
|408
|149
|40.8
|433
|94.22
|1
|2
|1
|37
|14
|हैरी ब्रुक
|2026-2026
|9
|9
|1
|360
|136*
|45
|325
|110.76
|1
|2
|0
|31
|12
रोहित-गिल बराबरी पर, कोहली नंबर 1; भारत-वेस्टइंडीज दूसरे वनडे के बाद सबसे ज्यादा चौके-छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर
भारत-वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 2 वनडे मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में विराट कोहली पहले नंबर पर हैं जबकि चौके लगाने के मामले में शुभमन गिल शीर्ष पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)