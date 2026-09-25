वनडे प्रारूप में एक से बढ़कर एक बड़ी पारियां कई खिलाड़ियों ने खेली है और इनमें से सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर दर्ज है। यही नहीं वनडे की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी हिटमैन के नाम पर ही दर्ज है। रोहित शर्मा ने ये रिकॉर्ड 12 साल पहले यानी साल 2014 में बनाया था जो अब तक नहीं टूटा है और इसे तोड़ना किसी खिलाड़ी के लिए आसान भी नहीं होगा।

रोहित शर्मा हैं नंबर 1

वनडे की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले दुनिया के टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के कई बल्लेबाज जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, इशान किशन, शुभमन गिल भी मौजूद हैं। अब ये सभी किस स्थान पर मौजूद हैं इसके बारे में बात करते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने वनडे की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का कमाल किया था और 264 रन श्रीलंका के खिलाफ खेली थी।

वनडे की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर मार्टिन गप्टिल हैं जिन्होंने नाबाद 237 रन की पारी 2015 में खेली थी जबकि तीसरे स्थान पर वीरेंद्र सहवाग हैं जिन्होंने साल 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2011 रन की पारी खेली थी। इस सूची में चौथे नंबर पर क्रिस गेल हैं जिन्होंने 2015 में जिम्माब्वे के खिलाफ 215 रन की पारी खेली थी। पांचवें स्थान पर इस लिस्ट में इशान किशन, फखर जमां और पथुम निसांका हैं जिन्होंने वनडे की एक पारी में 210 रन बनाने का कमाल किया है।

इस लिस्ट में रोहित शर्मा छठे और 7वें स्थान पर भी मौजूद हैं जबकि शुभमन गिल 208 रन के साथ 7वें नंबर पर मौजूद हैं। 7वें स्थान पर मौजूद रोहित ने भी श्रीलंका के खिलाफ एक बार वनडे में 208 रन की पारी खेली थी। 8वें स्थान पर ग्लेन मैक्सवेल हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 201 रन की पारी खेली थी जबकि सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 200 रन की पारी खेली थी। सचिन वनडे प्रारूप में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बैटर भी हैं तो वहीं इस लिस्ट में 10वें नंबर पर चार्ल्स केविन कोवेंट्री हैं जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2009 में नाबाद 194 रन की पारी खेली थी।

वनडे की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले दुनिया के टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयररनमिनटगेंदचौकेछक्केस्ट्राइक रेटटीमविरुद्धमैदानमैच डेटScorecard
रोहित शर्मा264225173339152.6भारतv Sri LankaEden Gardens13 Nov 2014ODI # 3544
मार्टिन गप्टिल237*2231632411145.39न्यूजीलैंडv West IndiesWellington21 Mar 2015ODI # 3643
वीरेंद्र सहवाग219208149257146.97भारतv West IndiesIndore8 Dec 2011ODI # 3223
क्रिस गेल2152121471016146.25वेस्टइंडीजv ZimbabweCanberra24 Feb 2015ODI # 3612
फखर जमां210*221156245134.61पाकिस्तानv ZimbabweBulawayo20 Jul 2018ODI # 4020
पथुम निसांका210*221139208151.07श्रीलंकाv AfghanistanPallekele9 Feb 2024ODI # 4725
इशान किशन2101691312410160.3भारतv BangladeshChattogram10 Dec 2022ODI # 4499
रोहित शर्मा2092221581216132.27भारतv AustraliaBengaluru2 Nov 2013ODI # 3428
रोहित शर्मा208*2121531312135.94भारतv Sri LankaMohali13 Dec 2017ODI # 3941
शुभमन गिल208225149199139.59भारतv New ZealandHyderabad18 Jan 2023ODI # 4507
ग्लेन मैक्सवेल201*1811282110157.03ऑस्ट्रेलियाv AfghanistanWankhede7 Nov 2023ODI # 4696
सचिन तेंदुलकर200*226147253136.05भारतv South AfricaGwalior24 Feb 2010ODI # 2962
चार्ल्स केविन कोवेंट्री 194*191156167124.35जिम्बाब्वेv BangladeshBulawayo16 Aug 2009ODI # 2873

रविंद्र जडेजा नंबर 1, कुलदीप टॉप-5 में; वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 भारतीय

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे प्रारूप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में रविंद्र जडेजा पहले नंबर पर हैं जबकि कुलदीप यादव भी टॉप-5 में शामिल हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)