वनडे प्रारूप में एक से बढ़कर एक बड़ी पारियां कई खिलाड़ियों ने खेली है और इनमें से सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर दर्ज है। यही नहीं वनडे की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी हिटमैन के नाम पर ही दर्ज है। रोहित शर्मा ने ये रिकॉर्ड 12 साल पहले यानी साल 2014 में बनाया था जो अब तक नहीं टूटा है और इसे तोड़ना किसी खिलाड़ी के लिए आसान भी नहीं होगा।

रोहित शर्मा हैं नंबर 1

वनडे की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले दुनिया के टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के कई बल्लेबाज जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, इशान किशन, शुभमन गिल भी मौजूद हैं। अब ये सभी किस स्थान पर मौजूद हैं इसके बारे में बात करते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने वनडे की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का कमाल किया था और 264 रन श्रीलंका के खिलाफ खेली थी।

वनडे की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर मार्टिन गप्टिल हैं जिन्होंने नाबाद 237 रन की पारी 2015 में खेली थी जबकि तीसरे स्थान पर वीरेंद्र सहवाग हैं जिन्होंने साल 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2011 रन की पारी खेली थी। इस सूची में चौथे नंबर पर क्रिस गेल हैं जिन्होंने 2015 में जिम्माब्वे के खिलाफ 215 रन की पारी खेली थी। पांचवें स्थान पर इस लिस्ट में इशान किशन, फखर जमां और पथुम निसांका हैं जिन्होंने वनडे की एक पारी में 210 रन बनाने का कमाल किया है।

इस लिस्ट में रोहित शर्मा छठे और 7वें स्थान पर भी मौजूद हैं जबकि शुभमन गिल 208 रन के साथ 7वें नंबर पर मौजूद हैं। 7वें स्थान पर मौजूद रोहित ने भी श्रीलंका के खिलाफ एक बार वनडे में 208 रन की पारी खेली थी। 8वें स्थान पर ग्लेन मैक्सवेल हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 201 रन की पारी खेली थी जबकि सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 200 रन की पारी खेली थी। सचिन वनडे प्रारूप में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बैटर भी हैं तो वहीं इस लिस्ट में 10वें नंबर पर चार्ल्स केविन कोवेंट्री हैं जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2009 में नाबाद 194 रन की पारी खेली थी।

वनडे की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले दुनिया के टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयर रन मिनट गेंद चौके छक्के स्ट्राइक रेट टीम विरुद्ध मैदान मैच डेट Scorecard रोहित शर्मा 264 225 173 33 9 152.6 भारत v Sri Lanka Eden Gardens 13 Nov 2014 ODI # 3544 मार्टिन गप्टिल 237* 223 163 24 11 145.39 न्यूजीलैंड v West Indies Wellington 21 Mar 2015 ODI # 3643 वीरेंद्र सहवाग 219 208 149 25 7 146.97 भारत v West Indies Indore 8 Dec 2011 ODI # 3223 क्रिस गेल 215 212 147 10 16 146.25 वेस्टइंडीज v Zimbabwe Canberra 24 Feb 2015 ODI # 3612 फखर जमां 210* 221 156 24 5 134.61 पाकिस्तान v Zimbabwe Bulawayo 20 Jul 2018 ODI # 4020 पथुम निसांका 210* 221 139 20 8 151.07 श्रीलंका v Afghanistan Pallekele 9 Feb 2024 ODI # 4725 इशान किशन 210 169 131 24 10 160.3 भारत v Bangladesh Chattogram 10 Dec 2022 ODI # 4499 रोहित शर्मा 209 222 158 12 16 132.27 भारत v Australia Bengaluru 2 Nov 2013 ODI # 3428 रोहित शर्मा 208* 212 153 13 12 135.94 भारत v Sri Lanka Mohali 13 Dec 2017 ODI # 3941 शुभमन गिल 208 225 149 19 9 139.59 भारत v New Zealand Hyderabad 18 Jan 2023 ODI # 4507 ग्लेन मैक्सवेल 201* 181 128 21 10 157.03 ऑस्ट्रेलिया v Afghanistan Wankhede 7 Nov 2023 ODI # 4696 सचिन तेंदुलकर 200* 226 147 25 3 136.05 भारत v South Africa Gwalior 24 Feb 2010 ODI # 2962 चार्ल्स केविन कोवेंट्री 194* 191 156 16 7 124.35 जिम्बाब्वे v Bangladesh Bulawayo 16 Aug 2009 ODI # 2873

रविंद्र जडेजा नंबर 1, कुलदीप टॉप-5 में; वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 भारतीय

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे प्रारूप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में रविंद्र जडेजा पहले नंबर पर हैं जबकि कुलदीप यादव भी टॉप-5 में शामिल हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)