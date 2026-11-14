भारतीय वनडे टीम के स्टार ओपनर रोहित शर्मा न्यूजीलैंड दौरे पर वनडे सीरीज खेल रहे हैं। इस वनडे सीरीज में अब तक खेले 4 मैचों में वो अपने कद के मुताबिक प्रदर्शन तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन उन्होंने इस दौरान फील्डिंग काफी अच्छी की है और इससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी फिटनेस पर खूब काम किया है। रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे मैच में एक कैच पकड़ा और इससे बाद वो साल 2026 में वनडे में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए।

रोहित शर्मा ने तोड़ा केएल राहुल का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने कीवी टीम के खिलाफ चौथे वनडे मैच की पहली पारी में फिन एलन का कैच अक्षर पटेल की गेंद पर लपका जब वो 30 गेंदों पर 41 रन बनाकर खेल रहे थे। फिन एलन का कैच पकड़ते ही रोहित शर्मा ने केएल राहुल को पीछे छोड़ दिया और साल 2026 में भारत की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। रोहित शर्मा ने साल 2026 में वनडे में अब तक कुल 12 कैच पकड़े हैं जबकि केएल राहुल ने 11 कैच पकड़े हैं और वो दूसरे नंबर पर खिसक गए।

साल 2026 में वनडे में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर और नमनधीर हैं जिन्होंने अब तक 6-6 कैच लपके हैं तो वहीं इस लिस्ट में विराट कोहली और इशान किशन संयुक्त रूप से मौजूद हैं जिन्होंने अब तक वनडे में 5-5 कैच लिए हैं। इस लिस्ट में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ भी शामिल हैं जो 5वें स्थान पर हैं। गुरनूर ने इस साल वनडे में अब तक कुल 4 कैच लिए हैं।

वनडे में साल 2026 में भारत के लिए सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले टॉप-5 खिलाड़ी

12 कैच – रोहित शर्मा

11 कैच – केएल राहुल

6 कैच – श्रेयस अय्यर

6 कैच – नमन धीर

5 कैच – विराट कोहली

5 कैच – इशान किशन

4 कैच – गुरनूर बराड़

पाकिस्तानी ओपनर उस्मान खान ने आर्यवीर सहवाग को छोड़ा पीछे; U19 एशिया कप में सबसे ज्यादा 4-6 लगाने वाले टॉप-5 बैटर

पाकिस्तान के ओपनर उस्मान खान ने सबसे ज्यादा चौके लगाने के मामले में आर्यवीर सहवाग को पीछे छोड़ दिया तो वहीं आर्यवीर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले नंबर पर बने हुए हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)