जसप्रीत बुमराह आयरलैंड जाएंगे या नहीं? रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाज की फिटनेस पर दिया ताजा अपडेट

जसप्रीत बुमराह लगभग एक साल से मैदान से दूर हैं। वह पीठ की चोट से जूझ रहे हैं। इस साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ उनकी वापसी होनी थी, लेकिन सीरीज शुरु से होने से पहले चोट फिर से उभर गई और उन्हें सर्जरी करानी पड़ी।

जसप्रीत बुमराह। (फोटो – एपी)

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लंबे समय से मैदान से दूर हैं। पीठ की सर्जरी करने के बाद नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) में रिहैब कर रहे हैं। माना जा रहा है कि वह आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। उनकी वापसी से भारतीय टीम को काफी मदद मिलेगी। वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक हैं। वह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनकी मौजूदगी इस साल के अंत में भारत के वनडे विश्व कप जीतने की संभावनाओं को बढ़ा देगी। कप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार को बुमराह की वापसी पर ताजा अपडेट दिया। रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे से पहले बुमराह को लेकर कहा, ” उनका (बुमराह) अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल वह गंभीर चोट से उबर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि वह आयरलैंड जाएंगे या नहीं क्योंकि अभी तक टीम की घोषणा नहीं की गई है।अगर उन्हें खेलने का मौका मिलता है तो यह अच्छी बात होगी। हमें उम्मीद है कि वह विश्व कप से पहले खेलेंगे। जब कोई खिलाड़ी गंभीर चोट से लौटता है तो मैच फिटनेस काफी अहम होता है।” एनसीए के साथ लगातार संपर्क में रोहित शर्मा ने आगे कहा, “हम देखेंगे कि क्या योजना बनाई गई है और सबकुछ उसके ठीक होने पर निर्भर करता है। हम एनसीए के साथ लगातार संपर्क में हैं और इस समय चीजें सकारात्मक दिख रही हैं।” बता दें कि जसप्रीत बुमराह लगभग एक साल से मैदान से दूर हैं। वह पीठ की चोट से जूझ रहे हैं। इस साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ उनकी वापसी होनी थी, लेकिन सीरीज शुरु से होने से पहले चोट फिर से उभर गई और उन्हें सर्जरी करानी पड़ी।

