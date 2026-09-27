भारतीय वनडे टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा वनडे प्रारूप बतौर ओपनर एक खास मुकाम हासिल करने के काफी करीब हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में वो बतौर ओपनर अपने 10 हजार रन पूरे कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें 135 रन की जरूरत है। रोहित अगर 10 हजार रन पूरे कर लेते हैं तो वो वनडे में बतौर ओपनर दस हजार रन बनाने वाले दूसरे भारतीय जबकि ओवरऑल चौथे दुनिया के चौथे बैटर बन जाएंगे।

चौथे नंबर पर हैं रोहित शर्मा

अब बात अगर वनडे प्रारूप में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 बल्लेबाजों की करें तो रोहित शर्मा फिलहाल टॉप-3 से बाहर यानी चौथे स्थान पर हैं। रोहित शर्मा ने वनडे में बतौर ओपनर अब तक 199 पारियों में 985 रन बनाए हैं तो वहीं इस लिस्ट में पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने वनडे में बतौर ओपनर 340 पारियों में 15,310 रन बनाए थे। इस सूची में दूसरे नंबर पर सनत जयसूर्या हैं जिन्होंने बतौर ओपनर 383 पारियों में कुल 12,740 रन बनाए थे।

वनडे में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में क्रिस गेल तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 274 पारियों में कुल 10,179 रन बनाए थे जबकि पांचवें स्थान पर एडम गिलक्रिस्ट 9200 रन के साथ मौजूद हैं। इस सूची में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली छठे स्थान पर हैं जिन्होंने 236 पारियों में कुल 9146 रन बनाए थे जबकि वीरेंद्र सहवाग इस लिस्ट में 11वें स्थान पर हैं जिन्होंने 212 पारियों में 7518 रन बनाए थे। इस लिस्ट में पाकिस्तानी बैटर सईद अनवर 9वें स्थान पर हैं जिन्होंने 220 पारियों में 8156 रन बनाए थे।

वनडे में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के टॉप-11 बैटर

15310 रन- सचिन तेंदुलकर (340 पारियां)

12740 रन- सनथ जयसूर्या (383 पारियां)

10179 रन- क्रिस गेल (274 पारियां)

9865 रन- रोहित शर्मा (199 पारियां)

9200 रन- एडम गिलक्रिस्ट (259 पारियां)

9146 रन- सौरव गांगुली (236 पारियां)

8648 रन- डेसमंड हेन्स (237 पारियां)

8357 रन- तमीम इकबाल (240 पारियां)

8156 रन- सईद अनवर (220 पारियां)

8083 रन- हाशिम अमला (175 पारियां)

7518 रन- वीरेंद्र सहवाग (212 पारियां)

रोहित-युवराज-द्रविड़ नंबर 3, कोहली टॉप पर; वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में भारत की तरफ से शतक लगाने वाले टॉप-5 बैटर

वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट कोहली ने अब तक कुल 43 मैच खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने कुल 9 शतक लगाए हैं और वो इस टीम के खिलाफ भारत की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर भी हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)