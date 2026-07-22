रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर सवाल उठ रहे थे, बात उनके रिटायरमेंट की भी हो रही थी, लेकिन इन सारी बातों को बीच इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में वनडे प्रारूप में उन्होंने वो कमाल कर दिखाया जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने इससे पहले नहीं किया था। रोहित ने बताया कि वो अभी चूके नहीं हैं और वर्ल्ड कप 2027 में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रोहित ने लॉर्ड्स में जो 138 रन की पारी खेली थी उसके दम पर उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए।

विराट कोहली को बेशक चेज मास्टर कहा जाता हो, लेकिन इस दशक में वनडे प्रारूप में अगर चेज करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें रोहित शर्मा पहले नंबर पर हैं जो बताता है कि उन्होंने कितनी शानदार बल्लेबाज इस दशक में अब तक यानी साल 2020 से की है।

इस दशक में वनडे में चेज करते हुए रोहित के नाम सबसे ज्यादा रन

रोहित शर्मा इस दशक में यानी साल 2020 से लेकर अब तक भारत की तरफ से वनडे में चेज करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। रोहित ने अब तक इस दशक में वनडे में 61 की औसत और 115 की स्ट्राइक रेट के साथ चेज करते हुए कुल 1819 रन बनाए हैं जबकि दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं जिन्होंने 54 की औसत और 92 की स्ट्राइक रेट के साथ 1564 रन वनडे में चेज करते हुए बनाए हैं।

शुभमन गिल लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने इस दशक में वनडे में चेज करते हुए 57 की औसत और 92 की स्ट्राइक रेट के साथ 1481 रन बनाए हैं जबकि श्रेयस अय्यर ने 41 की औसत के साथ कुल 1200 रन बनाए हैं। वहीं केएल राहुल इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं जिन्होंने 44 की औसत और 84 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 840 रन बनाए हैं तो वहीं इशान किशन इस लिस्ट में फिलहाल 8वें स्थान पर हैं जिन्होंने 28 की औसत और 96 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 421 रन वनडे में चेज करते हुए बनाए हैं।

वनडे में चेज करते हुए इस दशक में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-9 भारतीय बैटर (औसत/स्ट्राइक रेट)

◎ 1819 रन: रोहित शर्मा (61/115)

◎ 1564 रन: विराट कोहली (54/92)

◎ 1481 रन: शुभमन गिल (57/92)

◎ 1200 रन: श्रेयस अय्यर (41/94)

◎ 840 रन: केएल राहुल (44/84)

◎ 560 रन: शिखर धवन (43/79)

◎ 489 रन: अक्षर पटेल (41/99)

◎ 421 रन: इशान किशन (28/96)

◎ 408 रन: हार्दिक पंड्या (31/100)

साल 2026 में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में तीन भारतीय मौजूद हैं जिनमें वैभव फिलहाल अभिषेक से आगे चल रहे हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)