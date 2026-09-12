भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा ने टी20आई में ना सिर्फ भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं बल्कि वो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर भी हैं। रोहित शर्मा अब भारतीय टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं और उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया था। रोहित शर्मा भारत की तरफ से टी20आई प्रारूप में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बैटर भी हैं और फिलहाल उनका ये रिकॉर्ड तोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं दिखता है।

रोहित शर्मा हैं नंबर 1, अभिषेक से आगे हैं इशान किशन

भारत की तरफ रोहित शर्मा ने कुल 159 मैच खेले थे और इन मैचों में उन्होंने कुल 383 चौके लगाए थे और वो टी20आई में टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बैटर भी हैं। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं जिन्होंने भी टी20आई क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। कोहली ने 125 टी20आई मैच खेले थे और उन्होंने कुल 369 चौके लगाए थे जबकि तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव इस सूची में हैं जिन्होंने 113 मैचों में 297 चौके लगाए हैं। इस लिस्ट में 68 मैचों में 191 चौके लगाने वाले शिखर धवन चौथे नंबर पर हैं।

केएल राहुल ने भी अब तक खेले 72 मैचों में 191 चौके ही लगाए हैं, लेकिन उन्होंने 191 चौके धवन के मुकाबले ज्यादा मैचों में लगाए हैं इसकी वजह से वो 5वें स्थान पर हैं। इस लिस्ट में हार्दिक पंड्या छठे स्थान पर हैं जिन्होंने 138 मैचों में 168 चौके जड़े हैं जबकि इशान किशन 55 मैचों में 165 चौकों के साथ अभिषेक शर्मा से आगे यानी 7वें स्थान पर मौजूद हैं। वहीं अभिषेक शर्मा ने 56 मैचों में 164 चौके लगाए हैं और वो लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं।

T20I में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-8 भारतीय

रोहित शर्मा- 159 मैच- 383 चौके

विराट कोहली- 125 मैच- 369 चौके

सूर्यकुमार यादव- 113 मैच- 297 चौके

शिखर धवन- 68 मैच- 191 चौके

केएल राहुल- 72 मैच- 191 चौके

हार्दिक पंड्या- 138 मैच- 168 चौके

इशान किशन- 55 मैच- 165 चौके

अभिषेक शर्मा- 56 मैच- 164 चौके

वैभव सूर्यवंशी-अंशुल कंबोज नंबर 2, इशान टॉप पर; दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इशान किशन दलीप ट्रॉफी 2026 में ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि वो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी रहे। वैभव ने भी इतने छक्के लगाए और वो दूसरे स्थान पर अंशुल कंबोज के साथ संयुक्त रूप से रहे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)