टी20 प्रारूप में किसी भी टीम के लिए 200 प्लस रन बनाना अब आम बात हो गई है। भारत समेत कई टीमें कई बार क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में 200 प्लस का स्कोर बना चुकी हैं, लेकिन 200 प्लस टीम टोटल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की बात करें तो इस लिस्ट में भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव पहले स्थान पर हैं। इस लिस्ट में रोहित शर्मा, संजू सैमसन, ग्लेन मैक्सवेल, जोस बटलर, अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं।

रोहित शर्मा नंबर 2, सूर्यकुमार टॉप पर

200 प्लस टीम टोटल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम पर दर्ज है जिन्होंने कुल 65 छक्के 27 पारियों में लगाए हैं जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 19 पारियों में कुल 64 छक्के लगाए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर संजू सैमसन हैं जिन्होंने 19 पारियों में 62 छक्के लगाए हैं जबकि अभिषेक शर्मा 8वें स्थान पर हैं जिन्होंने 16 पारियों में कुल 50 छक्के जड़े हैं।

200+ टीम टोटल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 बल्लेबाज

◎ 65 छक्के: सूर्यकुमार यादव (27 पारी)

◎ 64 छक्के: रोहित शर्मा (19 पारी)

◎ 62 छक्के: संजू सैमसन (19 पारी)

◎ 57 छक्के: क्विंटन डी कॉक (17 पारी)

◎ 54 छक्के: हार्दिक पंड्या (30 पारी)

◎ 53 छक्के: ग्लेन मैक्सवेल (18 पारी)

◎ 51 छक्के: जोस बटलर (21 पारी)

◎ 50 छक्के: अभिषेक शर्मा (16 पारी)

संजू ने रहमानुल्लाह गुरबाज को पीछे छोड़ा

इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टी20 मैच में संजू सैमसन ने अपनी पारी के दौरान 2 छक्के लगाए और टी20आई क्रिकेट में वो बतौर विकेटकीपर 40 पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने टी20आई की 40 पारियों के बाद कुल 64 छक्के लगाए थे। इस लिस्ट में साई होप और निकोलस पूरना 56-56 छक्कों के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर हैं।

T20I में बतौर विकेटकीपर 40 पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर

◎ 70 छक्के: संजू सैमसन

◎ 64 छक्के: रहमानुल्लाह गुरबाज

◎ 56 छक्के: शाई होप

◎ 56 छक्के: निकोलस पूरन

◎ 53 छक्के: ब्रेंडन मैकुलम

◎ 51 छक्के: कुसल मेंडिस

टी20 सीरीज के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 14 जून से खेली जाएगी। इस वनडे सीरीज के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन का चयन एआई ने किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)