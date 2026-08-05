भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से होगी और इस टेस्ट सीरीज से पहले अगर बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब तक भारत की तरफ से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की करें तो इसमें भारतीय टेस्ट टीम के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल पहले स्थान पर मौजूद हैं। कमाल की बात ये है कि इस लिस्ट में रविंद्र जडेजा विराट कोहली की बराबरी पर हैं जबकि रोहित शर्मा लिस्ट में इतने शतक के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद हैं।

गिल हैं नंबर 1 तो रोहित दूसरे स्थान पर मौजूद

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब तक भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने का कमाल शुभमन गिल ने किया है। गिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब तक खेले 40 मैचों में 10 शतक लगाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर इन मैचों में 269 रहा है। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मौजूद हैं। रोहित ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 40 मैच खेले थे और इन मैचों में उनके बल्ले से कुल 9 शतक निकले थे। रोहित का बेस्ट स्कोर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 212 रन रहा था।

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारतीय टीम के मौजूदा ओपनर यशस्वी जायसवाल हैं। यशस्वी ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 28 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 7 शतक लगाने का कमाल किया है और उनका बेस्ट स्कोर अब तक का नाबाद 214 रन रहा है। इस सूची में केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर 6-6 शतक के साथ मौजूद हैं। केएल राहुल ने 33 मैचों में इतने शतक लगाए हैं जबकि पंत ने 40 मैचों में 6 शतक लगाए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में केएल राहुल का बेस्ट स्कोर 137 रन रहा है जबकि पंत का बेस्ट स्कोर 146 रन है।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर विराट कोहली के साथ रविंद्र जडेजा संयुक्त रूप से मौजूद हैं। इन दोनों ने अब तक 5-5 शतक लगाए हैं। कोहली ने 46 मैचों में 5 जबकि रविंद्र जडेजा ने 48 मैचों में 5 शतक लगाने का कमाल किया था। कोहली का बेस्ट स्कोर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नाबाद 254 रन रहा है जबकि जडेजा का बेस्ट स्कोर नाबाद 175 रन रहा है। इस लिस्ट में मयंक अग्रवाल छठे, अजिंक्य रहाणे 7वें जबकि आर अश्विन 8वें स्थान पर हैं।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-8 बैटर

शुभमन गिल- 10 शतक

रोहित शर्मा- 9 शतक

यशस्वी जायसवाल- 7 शतक

केएल राहुल- 6 शतक

ऋषभ पंत- 6 शतक

रविंद्र जडेजा- 5 शतक

विराट कोहली- 5 शतक

मयंक अग्रवाल- 4 शतक

अजिंक्य रहाणे-3 शतक

आर अश्विन- 2 शतक

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