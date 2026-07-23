इसमें कोई दो राय नहीं है कि सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों ने भारत को कई मैचों में अपनी शानदार पारियों के दम पर जीत दिलाई है। इन खिलाड़ियों ने भारत के लिए जीते हुए मैचों में शतक भी लगाए हैं, लेकिन कई मुकाबले ऐसे भी रहे जिसमें इन खिलाड़ियों ने शतक लगाए, लेकिन भारत को जीत नहीं मिली। वनडे प्रारूप में भी ऐसा कई बार हुआ कि इन्होंने सेंचुरी लगाई, लेकिन टीम को हार मिली। अब बात अगर वनडे में चेज करते हुए हारे हुए मैचों में सबसे बड़ा स्कोर बनाने की हो तो उसमें सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पर हैं।
वनडे में चेज करते हुए हारे हुए मैचों में सबसे बड़ा स्कोर सचिन के नाम
सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में कई बेहतरीन पारियां खेली, लेकिन कुछ पारियां ऐसी भी रहीं जिसमें उन्होंने चेज करते हुए शतक लगाया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। एक ऐसी ही पारीमें साल 2009 में हैदराबाद में सचिन ने खेली थी जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 141 गेंदों पर 175 रन बनाए, लेकिन भारत को हार मिली। यही नहीं ये वनडे में चेज करते हुए हारे हुए मैच में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी रहा।
भारत की तरफ से वनडे में चेज करते हुए हारे हुए मैचों में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर दर्ज है जिन्होंने साल 2015 में कानपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 133 गेंदों पर 150 रन की पारी खेली थी। वहीं सचिन इस लिस्ट में 143 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं जबकि सचिन चौथे स्थान पर भी 141 रन के साथ मौजूद हैं जो उन्होंने साल 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में 135 गेंदों पर खेली थी। लिस्ट में रोहित 5वें स्थान पर हैं जिन्होंने साल 2026 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ 110 गेंदों पर 138 रन की पारी खेली थी।
वनडे में चेज करते हुए हारे हुए मैचों में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बैटर्स
175 रन (141 गेंद) – सचिन तेंदुलकर बनाम ऑस्ट्रेलिया, हैदराबाद 2009
150 रन (133 गेंद) – रोहित शर्मा बनाम साउथ अफ्रीका, कानपुर 2015
143 रन (131 गेंद) – सचिन तेंदुलकर बनाम ऑस्ट्रेलिया, शारजाह 1998
141 रन (135 गेंद) – सचिन तेंदुलकर बनाम पाकिस्तान, रावलपिंडी 2004
138 रन (110 गेंद) – रोहित शर्मा बनाम इंग्लैंड, लॉर्ड्स 2026
133 रन (129 गेंद) – रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी 2019
126 रन (113 गेंद) – शिखर धवन बनाम ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा 2016
124 रन (108 गेंद) – विराट कोहली बनाम न्यूजीलैंड, इंदौर 2026
123 रन (111 गेंद) – विराट कोहली बनाम न्यूजीलैंड, नेपियर 2014
123 रन (95 गेंद) – विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया, रांची 2019
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