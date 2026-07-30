भारतीय टीम अब तक एक बार भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खिताब अपने नाम नहीं कर पाया है, लेकिन इस टेस्ट चैंपियनशिप में अगर छक्के लगाने की बात करें तो भारतीय खिलाड़ी इसमें पीछे नहीं हैं। कमाल की बात ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाला बैटर कोई ओपनर नहीं है बल्कि वो ऋषभ पंत हैं जो मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हैं। पंत इस मामले में रोहित शर्मा से भी आगे हैं हालांकि रोहित अब भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं।

ऋषभ पंत ने लगाए हैं सबसे ज्यादा छक्के

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर पंत काबिज हैं जिन्होंने अब तक खेले 40 मैचों में 77 छक्के लगाए हैं और वो ओवरऑल इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। भारत की तरफ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 40 मैचों में कुल 56 छक्के लगाए थे। वहीं भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने भी 40 मैचों में 46 छक्के लगाए हैं और वो तीसरे स्थान पर हैं।

यशस्वी जायसवाल भी भारत की तरफ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं जिन्होंने 28 मैचों में 45 छक्के लगाए हैं तो हीं रविंद्र जडेजा भी इस सूची में 5वें स्थान पर हैं जिन्होंने 48 मैचों में 42 छक्के लगाए हैं। उमेश यादव इस लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं जो अब भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हैं और उन्होंने 16 मैचों में 15 छक्के लगाए थे जबकि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल इस लिस्ट में 16-16 छक्कों के साथ 9वें स्थान पर हैं।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 भारतीय

ऋषभ पंत- 40 मैच- 77 छक्के

रोहित शर्मा- 40 मैच- 56 छक्के

शुभमन गिल- 40 मैच- 46 छक्के

यशस्वी जायसवाल- 28 मैच- 45 छक्के

रविंद्र जडेजा- 48 मैच- 42 छक्के

मयंक अग्रवाल- 19 मैच- 23 छक्के

अक्षर पटेल- 15 मैच- 20 छक्के

वाशिंगटन सुंदर- 17 मैच- 19 छक्के

श्रेयस अय्यर- 14 मैच- 16 छक्के

केएल राहुल- 33 मैच- 16 छक्के

उमेश यादव- 16 मैच- 15 छक्के

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