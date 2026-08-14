रोहित शर्मा व विराट कोहली जैसे स्टार बैटर्स का करियर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और अब ये दोनों भारत के लिए सिर्फ वनडे प्रारूप में ही खेलते हैं। वहीं बाबर आजम, जो रूट, मोहम्मद रिजवान, शुभमन गिल जैसे प्लेयर अपनी-अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब अगर बात साल 2020 से लेकर अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट (तीनों प्रारूपों को मिलाकर) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की करें तो पाकिस्तानी बैटर बाबर आजम सबसे ऊपर नजर आते हैं।

साल 2020 के बाद से बाबर ने बनाए हैं 9435 रन

साल 2020 से लेकर अब तक यानी 2020 के दशक में अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर पाकिस्तान के बैटर बाबर आजम हैं। बाबर आजम ने साल 2020 से लेकर अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 9435 रन बनाए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर मौजूद जो रूट ने इस दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में 8725 रन बनाए हैं और बाबर आजम उनसे काफी आगे नजर आ रहे हैं।

रोहित 10वें तो कोहली हैं 9वे नंबर पर मौजूद

साल 2020 से लेकर अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में तीन भारतीय बैटर मौजूद हैं जिसमें शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल हैं। रोहित शर्मा इस लिस्ट में 6079 रन के साथ 10वें स्थान पर मौजूद हैं जबकि विराट कोहली ने साल 2020 से लेकर अब तक कुल 6915 रन बनाए हैं जबकि इस लिस्ट में 5वें स्थान पर मौजूद भारतीय वनडे व टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने अब तक कुल 7201 रन बनाए हैं।

2020 से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

9435 रन – बाबर आजम

8725 रन – जो रूट

7914 रन – मोहम्मद रिजवान

7269 रन – कुसल मेंडिस

7201 रन – शुभमन गिल

7008 रन – पथुम निसंका

6931 रन – डेरिल मिचेल

6918 रन – लिटन दास

6915 रन – विराट कोहली

6709 रन – रोहित शर्मा

सचिन के 203 रन, रैना का डेब्यू टेस्ट शतक, सहवाग के 99 रन, फिर भी नहीं जीता था भारत; श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने बनाए थे 707 रन

श्रीलंका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने जिस टेस्ट मैच में 203 रन की पारी खेली थी और सुरेश रैना ने भी शतक लगाया था उस मुकाबले में भारत को जीत नहीं मिली थी। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग 99 रन पर आउट हो गए थे और अपने शतक से सिर्फ एक रन से चूक गए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)