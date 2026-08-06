भारतीय टीम की तरफ से कई क्रिकेटर्स ने वनडे प्रारूप में एक से बढ़कर एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, लेकिन क्रिकेट के इस फॉर्मेट में यानी वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से एक दशक में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कमाल रोहित शर्मा ने किया है। रोहित शर्मा वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं और 2010 के दशक में वनडे में उन्होंने इतने छक्के लगाए कि एक नया रिकॉर्ड उनके नाम पर कायम हो गया था। इस लिस्ट में युवराज सिंह एमएस धोनी, विराट कोहली, विरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों से आगे हैं।

रोहित शर्मा ने 2010 के दशक में लगाए थे 233 छक्के

भारत की तरफ से वनडे प्रारूप में एक दशक में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कमाल रोहित शर्मा ने 2010 के दशक में किया था। इस दशक में रोहित शर्मा ने कुल 233 छक्के लगाए थे। इस सूची में दूसरे स्थान पर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली हैं जिन्होंने 2000 के दशक में वनडे में कुल 136 छक्के लगाए थे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा और युवराज सिंह एक साथ मौजूद हैं। रोहित ने 2020 के दशक में कुल 131 छक्के लगाए थे जबकि युवराज सिंह ने 2000 के दशक में वनडे में कुल 131 छक्के जड़े थे।

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर एमएस धोनी हैं जिन्होंने 2010 के दशक में कुल 119 छक्के लगाए थे जबकि विराट कोहली ने 2010 के दशक में 115 छक्के लगाए थे और वो लिस्ट में 5वें स्थान पर मौजूद हैं। इस सूची में वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर एक साथ संयुक्त रूप से छठे स्थान पर हैं। सहवाग ने 2010 के दशक में कुल 111 छक्के लगाए थे तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने 1990 के दशक में कुल 111 छक्के वनडे प्रारूप में लगाए थे। वहीं एमएस धोनी इस लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं जिन्होंने 2000 के दशक में कुल 103 छक्के लगाए थे।

वनडे में एक दशक में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-7 बैटर

◎ 233: रोहित शर्मा (2010 का दशक)

◎ 136: सौरव गांगुली (2000 का दशक)

◎ 131: रोहित शर्मा (2020 का दशक)

◎ 131: युवराज सिंह (2000 का दशक)

◎ 119: एमएस धोनी (2010 का दशक)

◎ 115: विराट कोहली (2010 का दशक)

◎ 111: वीरेंद्र सहवाग (2000 का दशक)

◎ 111: सचिन तेंदुलकर (1990 का दशक)

◎ 103: एमएस धोनी (2000 का दशक)

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