भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच लखनऊ में खेला गया था और इस मैच में भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल ने गजब की पारी खेलते हुए अपने वनडे करियर का 9वां शतक लगाया था। गिल ने इस मैच में 110 गेंदों पर 154 रन की पारी खेली थी और प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। यही नहीं इस मैच में उन्होंने 77 गेंदों पर शतक लगाया था और भारत की तरफ से वनडे में बतौर कप्तान सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप-4 में पहुंच गए।

गिल ने मारी एंट्री, रोहित शर्मा हैं नंबर 1

शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में अपना शतक 77 गेंदों पर पूरा किया था और वनडे में बतौर कप्तान भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आ गए थे। भारत के लिए वनडे में बतौर कप्तान सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर है। रोहित ने ये कमाल साल 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में किया था।

भारत के लिए बतौर कप्तान सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग दूसरे नंबर पर हैं। सहवाग ने साल 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर में 69 गेंदों पर शतक लगाया था। वहीं रोहित शर्मा लिस्ट में तीसरे नंबर पर भी हैं। रोहित ने साल 2025 में कटक में इंग्लैंड के खिलाफ 76 गेंदों पर शतक लगाया था। रोहित के साथ तीसरे नंबर पर विराट कोहली भी हैं जिन्होंने साल 2017 में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ 76 गेंदों पर ये कमाल किया था।

भारत की तरफ से बतौर कप्तान वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी

63 गेंद – रोहित शर्मा बनाम अफगानिस्तान, दिल्ली 2023

69 गेंद – वीरेंद्र सहवाग बनाम वेस्टइंडीज, इंदौर 2011

76 गेंद – रोहित शर्मा बनाम इंग्लैंड, कटक 2025

76 गेंद – विराट कोहली बनाम श्रीलंका, कोलंबो 2017

77 गेंद – शुभमन गिल बनाम अफगानिस्तान, लखनऊ (2026)

गिल ने धवन को छोड़ा पीछे

गिल ने अपने वनडे करियर का 9वां शतक 63 पारियों में लगाया और वो शिखर धवन से आगे निकल गए। भारत की तरफ से वनडे की पहली 63 पारियों के बाद सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में अब गिल आगे आ गए। गिल ने 63 पारियों में 9 शतक लगाए जबकि धवन ने 8 शतक लगाए थे जबकि विराट कोहली लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 63 पारियों में 7 शतक लगाए थे।

63 पारियों के बाद भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक

शुभमन गिल- 9

शिखर धवन- 8

विराट कोहली-7

इशान ने की सचिन की बराबरी, कोहली नंबर 1; भारत के लिए वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-12 बल्लेबाज

इशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शतक लगाया और भारत की तरफ से वनडे में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली। भारत की तरफ से वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पर दर्ज है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)