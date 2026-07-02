भारत के लिए 159 टी20 इंटरनेशनल खेलने वाले रोहित शर्मा और 125 टी20 इंटरनेशनल खेलने वाले विराट कोहली का कब्जा कई रिकॉर्ड लिस्ट में टॉप पर है। रोहित और विराट इस फॉर्मेट में भारत के टॉप स्कोरर भी हैं। सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर के मामले में भी रोहित टॉप पर हैं तो विराट दूसरे पर मौजूद हैं। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 49 टी20 इंटरनेशनल में ही अपना कद काफी ऊंचा बना लिया है। वह भारत के लिए टी20 में सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने के मामले में टॉप 5 का हिस्सा हैं।

अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ चेस्टर ली स्ट्रीट में पहले वनडे में 1 जुलाई 2026 को 59 रन की बेहतरीन पारी खेली। इस पारी में अभिषेक ने अपने 100 टी20 इंटरनेशनल छक्के भी पूरे किए। गेंदों के लिहाज से वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने। जबकि 20 गेंद पर उन्होंने शतक लगाया और इंग्लैंड में सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल पचासा लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। इसी के साथ वह पांचवें सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं।

T20I में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले शीर्ष 10 भारतीय

खिलाड़ी मैच पारी रन उच्चतम स्कोर 100 50 50+ औसत गेंदें खेलीं स्ट्राइक रेट 4s 6s रोहित शर्मा 159 151 4231 121* 5 32 37 32.05 3003 140.89 383 205 विराट कोहली 125 117 4188 122* 1 38 39 48.69 3056 137.04 369 124 सूर्यकुमार यादव 113 107 3272 117 4 25 29 36.35 2008 162.94 297 179 केएल राहुल 72 68 2265 110* 2 22 24 37.75 1628 139.12 191 99 अभिषेक शर्मा 49 48 1546 135 2 11 13 33.6 33.6 193.25 152 102 शिखर धवन 68 66 1759 92 0 11 11 27.92 1392 126.36 191 50 इशान किशन 48 48 1341 103 1 10 11 28.53 915 146.55 135 70 संजू सैमसन 65 57 1405 111 3 6 9 27.01 904 155.42 116 84 हार्दिक पंड्या 138 109 2288 71* 0 9 9 28.24 1568 145.91 168 126 तिलक वर्मा 52 49 1477 120* 2 7 9 43.44 1035 142.7 116 73

अभिषेक शर्मा ने अपने छोटे करियर में ही यह बड़ा कमाल कर दिया है। वह फिलहाल अब लंबे समय तक नंबर 5 पर ही इस लिस्ट में रहेंगे। क्योंकि केएल राहुल से वह काफी पीछे हैं। हां उन्हें अन्य खिलाड़ियों से बचना होगा, क्योंकि उनके पीछे तिलक वर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन जैसे धाकड़ खिलाड़ी शामिल हैं। हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ उनकी एक अर्धशतकीय पारी में से एक रन कम करते हुए उसे 49 रन का किया गया था।

अभिषेक शर्मा नंबर 1, T20I में पूरे किए सबसे तेज 100 छक्के; रोहित शर्मा और विराट कोहली के क्लब में भी शामिल

अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में 24 गेंद पर 59 रन की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 100 छक्के भी पूरे किए। वह सबसे तेज ऐसा करने वाले दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





