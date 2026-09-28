रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में तो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं ही। वहीं वनडे इंटरनेशनल में भी उनके ही नाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के दर्ज हैं। रोहित अब तक 289 मैचों की 281 पारियों में 372 छक्के लगा चुके हैं। उनके बाद ओवरऑल लिस्ट में दूसरे नंबर पर शाहिद अफरीदी हैं जिन्होंने 351 छक्के वनडे में लगाए थे और वह मौजूदा समय में पेशेवर क्रिकेट नहीं खेलते हैं।

अगर भारतीयों की बात करें तो रोहित शर्मा के बाद दूसरा नाम भारत के कैप्टन कूल एमएस धोनी का आता है। धोनी के नाम वनडे इंटरनेशनल में 297 पारियों में 229 छक्के दर्ज हैं। वह भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। उनके और रोहित के बीच काफी ज्यादा अंतर है। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ 139 रन की पारी में 9 छक्के लगाने वाले विराट कोहली इस मामले में भी सचिन और साथ ही सौरव गांगुली से भी आगे निकल सकते हैं।

विराट कोहली के सामने सचिन-सौरव का रिकॉर्ड

विराट कोहली भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में अभी पांचवें स्थान पर हैं। उनके नाम इस फॉर्मेट की 303 पारियों में 180 छक्के दर्ज हैं। वहीं उनसे ऊपर मौजूद सौरव गांगुली के 190 और सचिन तेंदुलकर के वनडे में 193 छक्के हैं। विराट ने जो मौजूदा फॉर्म दिखाया है और आने वाले समय में भारत को कई वनडे मुकाबले खेलने हैं, ऐसे में यह रिकॉर्ड विराट से बहुत ज्यादा दूर लग नहीं रहा है। वह वर्ल्ड कप 2027 तक एमएस धोनी को भी पीछे छोड़ नंबर 2 तक आ सकते हैं।

टॉप 10 की इस लिस्ट में केएल राहुल 10वें स्थान पर हैं। रोहित और विराट के बाद वह इस लिस्ट के तीसरे एक्टिव क्रिकेटर हैं। बाकी सात खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। राहुल हालांक, काफी पीछे हैं और उनके नाम सिर्फ 79 वनडे छक्के ही दर्ज हैं।

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 भारतीय

खिलाड़ी मैच पारी रन 100s 50s 4s 6s सर्वोच्च स्कोर औसत स्ट्राइक रेट रोहित शर्मा 289 281 11927 34 62 1128 372 264 48.88 93.04 एमएस धोनी 350 297 10773 10 73 826 229 183* 50.57 87.56 सचिन तेंदुलकर 463 452 18426 49 96 2016 195 200* 44.83 86.23 सौरव गांगुली 311 300 11363 22 72 1122 190 183 41.02 73.70 विराट कोहली 315 303 15080 55 79 1399 180 183 59.13 94.30 युवराज सिंह 304 278 8701 14 52 908 155 150 150 87.67 वीरेंद्र सहवाग 251 245 8273 15 38 1132 136 219 35.05 104.33 सुरेश रैना 226 194 5615 5 36 476 120 116* 35.31 93.50 अजय जडेजा 196 179 5359 6 30 366 85 119 37.47 69.79 केएल राहुल 99 90 3412 8 20 265 79 112* 49.44 91.08

सचिन vs विराट: एक ही उम्र में कौन कितना आगे? आंकड़ों में समझिए ‘क्रिकेट के भगवान’ और ‘किंग’ का खेल

सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तुलना होना क्रिकेट जगत में अब आम बात है। खासतौर से वनडे क्रिकेट में यह ज्यादा देखने को मिलता है। विराट अब सबसे तेज 15 हजार वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। ऐसे में जानते हैं दोनों की उम्र के अंतर के हिसाब से अलग-अलग पड़ाव पर सफर कैसा रहा? क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





