रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में तो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं ही। वहीं वनडे इंटरनेशनल में भी उनके ही नाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के दर्ज हैं। रोहित अब तक 289 मैचों की 281 पारियों में 372 छक्के लगा चुके हैं। उनके बाद ओवरऑल लिस्ट में दूसरे नंबर पर शाहिद अफरीदी हैं जिन्होंने 351 छक्के वनडे में लगाए थे और वह मौजूदा समय में पेशेवर क्रिकेट नहीं खेलते हैं।
अगर भारतीयों की बात करें तो रोहित शर्मा के बाद दूसरा नाम भारत के कैप्टन कूल एमएस धोनी का आता है। धोनी के नाम वनडे इंटरनेशनल में 297 पारियों में 229 छक्के दर्ज हैं। वह भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। उनके और रोहित के बीच काफी ज्यादा अंतर है। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ 139 रन की पारी में 9 छक्के लगाने वाले विराट कोहली इस मामले में भी सचिन और साथ ही सौरव गांगुली से भी आगे निकल सकते हैं।
विराट कोहली के सामने सचिन-सौरव का रिकॉर्ड
विराट कोहली भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में अभी पांचवें स्थान पर हैं। उनके नाम इस फॉर्मेट की 303 पारियों में 180 छक्के दर्ज हैं। वहीं उनसे ऊपर मौजूद सौरव गांगुली के 190 और सचिन तेंदुलकर के वनडे में 193 छक्के हैं। विराट ने जो मौजूदा फॉर्म दिखाया है और आने वाले समय में भारत को कई वनडे मुकाबले खेलने हैं, ऐसे में यह रिकॉर्ड विराट से बहुत ज्यादा दूर लग नहीं रहा है। वह वर्ल्ड कप 2027 तक एमएस धोनी को भी पीछे छोड़ नंबर 2 तक आ सकते हैं।
टॉप 10 की इस लिस्ट में केएल राहुल 10वें स्थान पर हैं। रोहित और विराट के बाद वह इस लिस्ट के तीसरे एक्टिव क्रिकेटर हैं। बाकी सात खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। राहुल हालांक, काफी पीछे हैं और उनके नाम सिर्फ 79 वनडे छक्के ही दर्ज हैं।
वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 भारतीय
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|100s
|50s
|4s
|6s
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|रोहित शर्मा
|289
|281
|11927
|34
|62
|1128
|372
|264
|48.88
|93.04
|एमएस धोनी
|350
|297
|10773
|10
|73
|826
|229
|183*
|50.57
|87.56
|सचिन तेंदुलकर
|463
|452
|18426
|49
|96
|2016
|195
|200*
|44.83
|86.23
|सौरव गांगुली
|311
|300
|11363
|22
|72
|1122
|190
|183
|41.02
|73.70
|विराट कोहली
|315
|303
|15080
|55
|79
|1399
|180
|183
|59.13
|94.30
|युवराज सिंह
|304
|278
|8701
|14
|52
|908
|155
|150
|150
|87.67
|वीरेंद्र सहवाग
|251
|245
|8273
|15
|38
|1132
|136
|219
|35.05
|104.33
|सुरेश रैना
|226
|194
|5615
|5
|36
|476
|120
|116*
|35.31
|93.50
|अजय जडेजा
|196
|179
|5359
|6
|30
|366
|85
|119
|37.47
|69.79
|केएल राहुल
|99
|90
|3412
|8
|20
|265
|79
|112*
|49.44
|91.08
सचिन vs विराट: एक ही उम्र में कौन कितना आगे? आंकड़ों में समझिए ‘क्रिकेट के भगवान’ और ‘किंग’ का खेल
सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तुलना होना क्रिकेट जगत में अब आम बात है। खासतौर से वनडे क्रिकेट में यह ज्यादा देखने को मिलता है। विराट अब सबसे तेज 15 हजार वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। ऐसे में जानते हैं दोनों की उम्र के अंतर के हिसाब से अलग-अलग पड़ाव पर सफर कैसा रहा? क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर