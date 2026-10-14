टी20 इंटरनेशनल में अगर सबसे ज्यादा शतकों की बात होती है तो हिटमैन रोहित शर्मा का नाम सबसे पहले आता है। पूर्व भारतीय विश्व विजेता कप्तान के नाम 5 शतक दर्ज हैं। वह दुनियाभर में भी ग्लेन मैक्सवेल के साथ संयुक्त रूप से नंबर 1 पर काबिज हैं। अगर भारतीयों की बात करें तो रोहित शर्मा के बाद एक और विश्व विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव दूसरे नंबर पर मौजूद हैं।

वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा स्टार बल्लेबाज और ओपनर्स संजू सैमसन व अभिषेक शर्मा लिस्ट में तीसरे व चौथे नंबर पर मौजूद हैं। दोनों के नाम 3-3 शतक टी20 इंटरनेशनल में दर्ज हैं। तिलक वर्मा और केएल राहुल भी इस लिस्ट में शामिल हैं जिनके नाम 2-2 शतक दर्ज हैं। इन 6 बल्लेबाजों के अलावा भारत के लिए किसी ने टी20 इंटरनेशनल में एक से ज्यादा शतक नहीं लगाए हैं।

सुरेश रैना, विराट कोहली, शुभमन गिल, इशान किशन, दीपक हुड्डा, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर ने टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए एक- एक शतक लगाया है। यानी भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में कुल 14 भारतीय बल्लेबाजों ने शतक लगाया है।

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 10 भारतीय

खिलाड़ी मैच पारियां नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंदें स्ट्राइक रेट 100 50 0 चौके छक्के रोहित शर्मा 159 151 19 4,231 121* 32.05 3,003 140.89 5 32 12 383 205 सूर्यकुमार यादव 113 107 17 3,272 117 36.35 2,008 162.94 4 25 7 297 179 अभिषेक शर्मा 65 64 2 2,036 135 32.83 1,039 195.95 3 14 8 196 141 संजू सैमसन 75 67 5 1,663 111 26.82 1,059 157.03 3 9 8 142 98 तिलक वर्मा 68 64 24 1,791 120* 44.77 1,219 146.92 2 10 4 138 90 केएल राहुल 72 68 8 2,265 110* 37.75 1,628 139.12 2 22 5 191 99 इशान किशन 64 64 4 1918 103 31.96 1300 147.53 1 13 3 198 88 विराट कोहली 125 117 31 4188 122* 48.69 3056 137.04 1 38 7 369 124 यशस्वी जायसवाल 23 22 2 723 100 36.15 440 164.31 1 5 2 82 38 ऋतुराज गायकवाड़ 23 20 4 633 123* 39.56 441 143.53 1 4 1 65 24

अभिषेक शर्मा नंबर 1, संजू-इशान भी लिस्ट में; T20I में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 10 भारतीय

अभिषेक शर्मा अब टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने रोहित शर्मा का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। इसी के साथ टॉप 10 की लिस्ट बदल गई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





